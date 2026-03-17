تجمعات مردمی با شکوه در قم با محوریت مساجد و هیئات در ۱۲۰ نقطه استان

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان راده مدیر کل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به برگزاری تجمعات مردمی بیعت با سومین امام انقلاب و یادبود امام شهید ، از برگزاری ۱۲۰ نقطه تجمع در سطح استان خبر داد و افزود: از این تعداد، ۴۸ نقطه در شهر قم، ۱۲ نقطه در شهرستان جعفرآباد، ۲۵ نقطه در شهرستان کهک و ۳۵ نقطه در شهر قنوات و روستاهای تابعه برگزار می‌شود.



حجت‌الاسلام شعبان‌زاده با تشریح راهبردهای دستگاه‌های فرهنگی استان، اظهار داشت: راهبرد اصلی ما، به میدان آوردن همه مردم با همه سلایق در صحنه و تقویت اجتماعات محلی حول محور مساجد بوده است.



وی همچنین بر حمایت و اعتباربخشی به عناصر پیشران و حلقه‌های میانی مردمی فعال در مناسبت‌ها تاکید کرد و گفت: حمایت از این افراد و گروه‌ها در شکل‌گیری اجتماعات و برپایی برنامه‌ها در میادین اصلی، جزو اولویت‌های ما بوده است.



وی با اشاره به نقش مهم مساجد در ایجاد بستر مناسب برای تجمعات مردمی، تصریح کرد: نقش امامان جماعات مساجد در میدان‌داری اجتماعات ممتاز ارزیابی می‌شود و تلاش می‌کنیم با تقویت این نقش، شاهد مشارکت بیشتر مردم در این رویدادها باشیم.



حجت‌الاسلام شعبان‌زاده در ادامه افزود: از جمله عوامل با شکوه شدن اجتماعات محلی، فعال بودن مساجد و هیآت و نقش‌آفرینی بانوان فعال فرهنگی در محلات بوده است. ما به دنبال ایجاد بستری هستیم که همه اقشار جامعه بتوانند در این برنامه‌ها مشارکت داشته باشند.



حجت الاسلام شعبان زاده با ذکر عوامل موفقیت اجتماعات مردمی به هم‌افزایی فعالین مردمی (مسجدی‌ها، هیآت‌ها، مدیران محلات و بسیج) محلات قم در راه‌اندازی و اداره راهپیمایی‌ها اشاره نموده و در ادامه افزود: جلسات هماهنگی مستمر بین نهادهای حاکمیتی و تسهیل‌گر در برپایی اجتماعات شبانه نظیر سازمان تبلیغات، شورای هماهنگی، سپاه، شهرداری و فراجا، با یکدیگر با تقسیم کار مشخص، جزو معدود عملیات‌های مشترک و موفق ماست.



وی همچنین، متنوع بودن نحوه حضور مردم در صحنه در قالب کاروان موتوری، خودرویی و پیاده‌روی را از جمله عوامل حضور حداکثری مردم دانستند.



حجت‌الاسلام شعبان‌زاده در ادامه بیان کرد: پشتیبانی و پذیرایی از مردم در مسیرهای راه‌پیمایی، با حضور مواکب متنوع مردمی و کمک برخی از دستگاه‌های حاکمیتی خدمت‌رسان موجب رونق مواکب شده است.



وی، حضور و اجرای برنامه توسط مداحان نوجوان و جوان هر محله در اجتماعات در کنار مداحان مشهور و پیشکسوت را از جلوه‌های بارز این اجتماعات شبانه دانسته این نکته را بیان کردند که احساس مسئولیت عموم مردم در استفاده از خودروهای شخصی مجهز به صوت سیار و با حضور خانوادگی از جمله پدیده‌های این شب‌هاست.