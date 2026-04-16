قم صحنه جلوه مدیریت جهادی در همراهی با اجتماعات مردمی شد

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین مرتضی شعبان‌زاده ظهر پنجشنبه در جلسه هماهنگی با مدیران میادین و اجتماعات، هیئات مذهبی و امامان مساجد استان قم، با اشاره به نقش‌آفرینی بخش‌های مختلف مدیریت شهری در همراهی با مردم اظهار کرد: شهرداری قم از نخستین روزهای شکل‌گیری این شرایط، حضوری فعال، مستمر و میدانی در سطح شهر داشت و با بسیج ظرفیت‌های مختلف، نقش مؤثری در مدیریت فضای شهری و همراهی با مطالبات عمومی ایفا کرد.



وی با اشاره به جایگاه مساجد و هیئات مذهبی در ساماندهی اجتماعات مردمی افزود: مساجد و هیئات به عنوان محورهای اصلی برگزاری تجمعات و برنامه‌های شبانه، با پشتیبانی مناسب شهرداری، جلوه‌ای از همبستگی، وحدت و خدمت‌رسانی جمعی را در سطح شهر به نمایش گذاشتند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم ادامه داد: یکی از مجموعه‌هایی که بلافاصله پس از اعلام خبر شهادت رهبر معظم انقلاب به شکلی گسترده وارد میدان شد، شهرداری قم بود که با طراحی و اجرای فضاسازی وسیع شهری، متناسب با حال و هوای عمومی شهر، اقداماتی ماندگار و اثرگذار را رقم زد.



وی گفت: فضاسازی محیطی انجام‌شده در این ایام، در تراز جایگاه مذهبی و انقلابی شهر قم و متناسب با شأن مردم مؤمن، داغدار و ولایت‌مدار این شهر بود و توانست بازتابی مناسب از فضای عمومی حاکم بر جامعه ارائه دهد.



شعبان‌زاده با اشاره به تلاش شبانه‌روزی نیروهای خدمات شهری بیان کرد: نیروهای خدوم این بخش طی ۴۵ روز گذشته با حضور مستمر در معابر، میادین و خیابان‌های شهر، در حوزه نظافت، ساماندهی و آماده‌سازی محیط شهری، کارنامه‌ای ماندگار و قابل تقدیر از خود بر جای گذاشتند.



وی افزود: در کنار این اقدامات، سازمان فرهنگی، هنری و ورزشی شهرداری قم و دیگر سازمان‌ها و معاونت‌های مرتبط نیز در فراهم‌سازی بسترهای لازم برای برپایی مواکب، اجرای برنامه‌های فرهنگی و تأمین بخشی از اقلام مصرفی مورد نیاز، نقش مهمی در هرچه باشکوه‌تر برگزار شدن اجتماعات شبانه مردمی ایفا کردند.



رئیس سازمان تبلیغات اسلامی استان قم تأکید کرد: مجموعه این اقدامات نشان داد مدیریت شهری قم در شرایط خاص، با درک درست از نیازهای اجتماعی و فرهنگی، توانسته است در کنار مردم، نقشی مؤثر و درخور جایگاه این شهر مقدس ایفا کند.