رقابت ۷۰ معلم برتر لرستان برای کسب ۵ سهمیه مرحله کشوری معلمان نمونه

به گزارش خبرنگار مهر؛ صادق صیدی معاون آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش لرستان روز سه شنبه از پایان یافتن مرحله استانی فرآیند شناسایی و انتخاب معلمان نمونه، با رقابت بیش از ۷۰ نفر از فرهنگیان برگزیده سراسر استان، برای نخستین بار بهصورت آنلاین و در بستر فضای مجازی خبر داد.
صیدی در این راستا گفت: پس از برگزاری مراحل آموزشگاهی و منطقهای که با استقبال گسترده فرهنگیان همراه بود، اکنون برگزیدگان مناطق هفدهگانه استان در یک رقابت علمی و حرفهای، توانمندیهای خود را به نمایش گذاشتهاند.
وی ادامه داد: انتخاب ۷۰ معلم از میان چند هزارنفر فرهنگی متقاضی در استان، نشاندهنده دقت و حساسیت بالای این فرآیند و کیفیت مطلوب جامعه آموزشی لرستان است.
صیدی با قدردانی از زحمات معلمان و عوامل اجرایی این فرایند گفت: در شرایط کنونی که بسیاری از فعالیتهای آموزشی و فرهنگی به شکل مجازی دنبال میشود، اجرای فرآیند انتخاب معلمان نمونه بهصورت آنلاین نشان از پویایی و سازگاری نظام آموزشی ما با شرایط روز دارد.
وی افزود: با وجود دشواریهای فنی و محدودیتهای ارتباطی، شاهد مشارکت پرشور فرهنگیان و تلاش ستودنی ارزیابان استانی هستیم. این حرکت ارزشمند، اثبات کرد که آموزش و پرورش لرستان در مسیر تحول دیجیتال گامهای بلندی برداشته است.
معاون آموزش نیروی انسانی اداره کل آموزش و پرورش لرستان گفت: در این مرحله، ارزیابهای مجرب استانی بهصورت آنلاین و با استفاده از بسترهای اختصاصی آموزش و پرورش (شبکه شاد و سامانههای مکمل) به مشاهده تدریسها و تحلیل مستندات حرفهای معلمان میپردازند.
صیدی گفت: شاخصهای متنوعی از جمله نوآوری در روشهای تدریس، کیفیت ارائه محتوا، مشارکت در پژوهشهای معلمی، تأثیرگذاری در رشد یادگیری دانشآموزان و بهکارگیری فناوریهای نوین آموزشی، مبنای داوری قرار گرفته است.
وی افزود: با پایان یافتن مرحله داوری و جمعبندی نمرات ، ۵ نفر از برترینهای این مرحله به عنوان نمایندگان آموزش و پرورش لرستان به مرحله کشوری جشنواره معلمان نمونه راه خواهند یافت.
بنابراین گزارش، نتایج متعاقبا از طریق درگاه های رسمی وزارت آموزش و پرورش اعلام خواهد شد.
