به گزارش خبرنگار مهر، احمد سبحانی صبح سهشنبه در بازدید از مزارع گندم منطقه لاور شرقی شهرستان دشتی اظهار کرد: در این منطقه مرحله رشدی گندم آبی عمدتاً در وضعیت خمیری نرم قرار دارد و پیشبینی میشود برداشت مزارع آبی از اوایل اردیبهشت سال آینده آغاز شود.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: در مزارع گندم آبی و دیم این منطقه کنترل علفهای هرز به خوبی انجام شده و تاکنون موردی از فعالیت زنگ زرد و شتههای غلات مشاهده نشده است.
وی در بازدید از مزارع گندم و باغهای خرمای بخش وحدتیه شهرستان دشتستان اظهار کرد: این سرکشی با هدف بررسی وضعیت رشدی محصولات و مدیریت عوامل خسارتزای گندم و خرما انجام شد.
وی افزود: در حال حاضر اغلب مزارع گندم در مرحله خوشهدهی قرار دارند و با وجود تأخیر در زمان کاشت به دلیل تأخیر در بارندگیها، وضعیت رشدی مزارع مطلوب ارزیابی میشود.
روند رشد گندمها مطلوب است
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر بیان کرد: گندم دیم نیز همانند گندم آبی به دلیل پراکنش مناسب بارندگیها از وضعیت سبزینه خوبی برخوردار است و انتظار میرود عملکرد قابل قبولی از مزارع دیم حاصل شود.
سبحانی با اشاره به شرایط دمایی در پایان سال گذشته گفت: در نیمه دوم اسفندماه افزایش ناگهانی دما رخ نداد و همین موضوع موجب شد روند پر شدن دانه گندم به شکل مطلوب ادامه یابد.
وی ادامه داد: در مزارع گندم آبی و دیم کنترل علفهای هرز به خوبی انجام شده و تاکنون در هیچیک از مزارع فعالیت بیماری زنگ زرد و شتههای غلات مشاهده نشده است.
مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر افزود: با توجه به پایین بودن دما و افزایش نسبی رطوبت ناشی از بارندگیهای اخیر، پیشآگاهی بیماری زنگ زرد از سه هفته پیش صادر شده و کشاورزان ملزم به پایش مستمر مزارع هستند.
مقابله با آفات چوبخوار خرما
سبحانی همچنین به بازدید از پایلوت اجرایی مدیریت آفات چوبخوار خرما در دشتستان اشاره کرد و گفت: در تله نوری نصب شده تاکنون حشره بالغ از سوسکهای کرگدنی و شاخک بلند مشاهده نشده اما تعداد قابل توجهی از حشرات بالغ کرم گردهخوار خرما در تلهها شکار شده که نشاندهنده فعالیت این آفت در شرایط کنونی است.
سبحانی با اشاره به برنامهریزی برای برداشت محصول افزود: ستاد برداشت گندم در استان تشکیل شده و در شهرستانها نیز در حال تشکیل است و همزمان پیشبینی تعداد کمباینهای مورد نیاز و هماهنگی برای ورود آنها به مناطق تولیدکننده در حال انجام است.
وی در مجموع از وضعیت مطلوب مزارع گندم و نخیلات استان بوشهر خبر داد و گفت: با توجه به شرایط مناسب رشد محصول، پیشبینی میشود برداشت گندم دیم از دهه سوم فروردین و گندم آبی از اوایل اردیبهشت سال ۱۴۰۵ در استان بوشهر آغاز شود.
نظر شما