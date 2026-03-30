هشدار سازمان حفظ نباتات درباره احتمال بروز زنگ زرد گندم در برخی مناطق

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی، اکبر آهنگران مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی و کنترل عوامل خسارت‌زای سازمان حفظ نباتات کشور با بیان این که بارندگی‌های اخیر و پیش‌بینی‌های هواشناسی شرایط مساعدی را برای توسعه بیماری‌های گندم فراهم کرده است، اظهار کرد: در چنین شرایطی احتمال بروز بیماری زنگ زرد گندم در برخی مناطق افزایش می‌یابد و لازم است مزارع گندم به صورت مستمر و دقیق مورد پایش قرار گیرند.

وی با اشاره به برخی مناطق در معرض خطر افزود: براساس بررسی‌های انجام شده و شرایط اقلیمی، مزارع گندم در استان‌های آذربایجان غربی به‌ویژه شهرستان پلدشت، آذربایجان شرقی در شهرستان‌های خداآفرین، کلیبر، اهر و هوراند، فارس در شهرستان‌های نورآباد و رستم، خراسان شمالی در شهرستان‌های مانه‌وسملقان و رازوجرگلان، لرستان در شهرستان پلدختر، سمنان در منطقه کالپوش و همچنین برخی مناطق خراسان رضوی در معرض شرایط مساعد برای بروز این بیماری قرار دارند.

مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی و کنترل عوامل خسارت‌زای سازمان حفظ نباتات کشور تأکید کرد: ضروری است کارشناسان و مدیران حفظ نباتات استان‌ها با دقت و به‌صورت مستمر مزارع گندم این مناطق را پایش کنند و در صورت مشاهده نخستین علائم بیماری، اقدامات کنترلی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده علائم اولیه بیماری، توصیه می‌شود مزارع منطقه با استفاده از قارچکش‌های مؤثر و دارای دوام مناسب که در فهرست سموم توصیه‌شده برای بیماری زنگ زرد قرار دارند، سمپاشی شوند تا از گسترش بیماری و بروز خسارت در مزارع جلوگیری شود.

آهنگران همچنین بر اهمیت گزارش‌دهی دقیق از وضعیت بیماری در استان‌ها تأکید کرد و گفت: پایش مستمر مزارع و ارسال گزارش‌های به‌موقع از سوی استان‌ها نقش مهمی در مدیریت و کنترل به‌موقع بیماری و جلوگیری از گسترش آن در سطح کشور خواهد داشت.

مدیرکل دفتر پیش‌آگاهی و کنترل عوامل خسارت‌زای سازمان حفظ نباتات کشور از کشاورزان و بهره‌برداران خواست با همکاری کارشناسان حفظ نباتات، مزارع خود را به‌طور منظم بازدید کرده و در صورت مشاهده علائم بیماری، مراتب را به مراکز جهاد کشاورزی اطلاع دهند تا اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان ممکن انجام شود.