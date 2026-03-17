به گزارش خبرنگار مهر، در آستانه تعطیلات نوروزی، مراکز رفاهی و مدارس آموزش و پرورش ناحیه ۱ خرمآباد روز سه شنبه برای پذیرایی از میهمانان فرهنگی و مسافران نوروزی مورد بازدید و ارزیابی قرار گرفتند.
این بازدید با هدف بررسی آمادگی کامل فضاهای اقامتی، بهداشت و امکانات رفاهی انجام شد تا شرایط مناسب برای استقبال از فرهنگیان و مسافران نوروزی فراهم شود.
امین شیخی، رئیس اداره رفاه و تعاون آموزش و پرورش لرستان، در جریان این بازدید از مرکز رفاهی شماره یک خرمآباد تأکید کرد که فراهمسازی محیطی منظم و مجهز از اولویتهای اداره کل در ایام نوروز است.
وی ضمن بررسی بخشهای مختلف مرکز رفاهی، از آمادهسازی اقامتگاهها، تجهیزات خدماتی، و هماهنگی نیروی انسانی برای ارائه خدمات مطلوب خبر داد.
در این برنامه، گروههای بازدیدکننده با هدف پایش دقیق امکانات مراکز رفاهی و مدارس، نسبت به ارزیابی وضعیت اقامتگاهها، انبارها، سالنهای پذیرایی و سیستمهای گرمایشی و سرمایشی اقدام کردند.
همچنین، وضعیت ایمنی و بهداشت عمومی مراکز از سوی کارشناسان اداره رفاه مورد بررسی قرار گرفت تا با اطمینان از آمادگی کامل، مراکز پذیرایی در زمان مقرر آماده خدمترسانی باشند.
به گفته شیخی، همکاری مدیران مدارس و مسئولان مراکز رفاهی در ارتقای سطح خدمات نوروزی نقش تعیینکننده دارد و تعامل بین واحدهای مختلف آموزش و پرورش، روند آمادهسازی را سرعت بخشیده است.
این بازدیدها در روزهای آینده نیز ادامه خواهد داشت تا تمامی مراکز تعیینشده برای اسکان فرهنگیان و مسافران، مطابق استانداردهای رفاهی آموزش و پرورش، آماده بهرهبرداری باشند.
