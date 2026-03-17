به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی داوری رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهر ستان رودان گفت: با اجرای این طرح، کتابداران با حضور در منازل اعضای فعال کتابخانه‌ها به معرفی آثار فاخر ادبی و مذهبی می‌پردازند و کتاب‌هایی که مورد تقریظ رهبر معظم انقلاب قرار گرفته‌اند را معرفی می‌کنند.

وی افزود: این حرکت نمادی از پیوند فرهنگ کتاب‌خوانی با روحیه جهاد و پایداری مردم در شرایط دشوار است و تلاش دارد کتاب را چراغی در خانه‌های ایرانی به‌روزشده نگه دارد.

رئیس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان رودان در این خصوص اظهار کرد: این طرح، به صورت منظم و با رویکردی معنوی اجرا می‌شود تا همزمان با ترویج فرهنگ مطالعه، روحیه مقاومت و ارزش‌های دینی و ملی در بین خانواده‌ها تقویت شود.

وی همچنین به اجرای اخیر برنامه معرفی کتاب همسفر آتش و برف توسط کتابدار کتابخانه عمومی آل‌طاها بیکاه اشاره کرد و افزود: این برنامه نمادی از پیوند فرهنگ کتاب‌خوانی با روحیه جهاد و پایداری مردم در شرایط دشوار است و کتاب را به عنوان چراغی در خانه‌های ایرانی زنده نگه می‌دارد.