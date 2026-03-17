۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۱۲:۴۴

سبزه‌زاری: سامانه بارشی فعال از پنجشنبه وارد خوزستان می‌شود

اهواز- مدیرکل هواشناسی خوزستان گفت: از روز پنجشنبه سامانه بارشی فعالی وارد استان می‌شود و تا یکشنبه در اغلب مناطق به‌ویژه نواحی شمالی و شرقی سبب رگبار، رعدوبرق و وزش باد خواهد شد.

محمد سبزه‌زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه‌های هواشناسی، طی امروز و فردا جو نسبتاً پایداری در اغلب نقاط استان خوزستان حاکم خواهد بود.

وی افزود: در این مدت وقوع غبار صبحگاهی، افزایش غلظت آلاینده‌ها در شهرهای صنعتی و پدیده مه رقیق در برخی نقاط استان به‌ویژه سواحل و جاده‌های مواصلاتی مورد انتظار است.

مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: از روز پنجشنبه استان تحت تأثیر سامانه بارشی فعالی قرار خواهد گرفت که تا روز یکشنبه در اغلب نقاط استان به‌ویژه مناطق شمالی، شرقی و ارتفاعات سبب رگبار و رعدوبرق، وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید و در برخی نقاط نیز ریزش تگرگ خواهد شد.

وی ادامه داد: همچنین احتمال بارش برف در ارتفاعات استان وجود دارد و شمال خلیج فارس نیز در این مدت مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

سبزه‌زاری بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته هندیجان با دمای ۲۸.۷ درجه سانتیگراد گرم‌ترین و دزپارت با دمای ۷.۴ درجه سانتیگراد سردترین نقاط استان گزارش شده‌اند.

وی عنوان کرد: همچنین در همین مدت دمای شهر اهواز به بیشینه ۲۷.۳ و کمینه ۱۵ درجه سانتیگراد رسیده است.

