خوزستان تا چهارشنبه تحت تأثیر سامانه بارشی و تندباد است

محمد سبزهزاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشههای پیشیابی هواشناسی نشاندهنده فعالیت یک سامانه بارشی در سطح استان است که موجب رگبار و رعدوبرق در اغلب نقاط بهویژه نیمه شمالی و مناطق مرکزی میشود.
وی افزود: وزش باد متوسط تا نسبتاً شدید به همراه تندباد لحظهای در اغلب نقاط استان و احتمال بارش تگرگ در مناطق مستعد پیشبینی شده است.
مدیرکل هواشناسی خوزستان توضیح داد: با توجه به ماهیت فصل، احتمال شدت گرفتن بارشها بهصورت نقطهای وجود دارد.
وی بیان کرد: در این ایام شمال خلیج فارس نیز مواج و همراه با رگبار و رعدوبرق است و روند کاهش دما بین پنج تا هفت درجه تا فردا مورد انتظار خواهد بود.
سبزهزاری ادامه داد: طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه نیز بارشهای پراکنده در ارتفاعات شمال و شمال شرق دور از انتظار نیست.
وی در پایان خاطرنشان کرد: در شبانهروز گذشته آبادان با ۳۵ و ایذه با ۹.۸ درجه سانتیگراد به ترتیب گرمترین و خنکترین نقاط گزارش شدهاند و حداکثر دمای اهواز به ۳۴.۸ و حداقل به ۲۳.۲ درجه سانتیگراد رسیده است.
