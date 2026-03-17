بیعت شورای هیئات مذهبی بانوان خراسان رضوی با رهبر انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای هیئات مذهبی و مداحان بانوان استان خراسان رضوی بیعت خویش را با سومین رهبر انقلاب اعلام و فریاد برمی آورد تا آخرین قطره خون پای انقلاب و اهداف و آرمان های مقدس آن خواهد بود.

متن بیاینه شورای هیئات مذهبی و مداحان بانوان خراسان رضوی بدین شرح است:

وَمَکَروُا وَ مَکَرَالله

وَ الله خَیرَالمٰاکِریَن

شیطان بزرگ و اسرائیل کودک کش گمان می بردند با شهادت رهبر امت تنها شیعه خانه امام زمان (عج) سست و نابود خواهد شد.

از آن جایی که همیشه آنچه خداوند می خواهد می شود.

اکنون با انتخاب اکثریت و قاطع نمایندگان مجلس خبرگان بر کاندیدای اصلح، حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای به عنوان سومین ولی فقیه مسلمین انتخاب شدند.

قطعا انتخاب خداوند متعال و امام زمان( عج) نیز بر همین بود که نه تنها شیاطین جنی و انسی به مقصود خود دست نیابند بلکه انقلاب اسلامی با همان شعار همیشگی الله اکبر، خامنه ای رهبر در ادامه مسیر پرنور امامین انقلاب پرصلابتر ظاهر گردد.

با غم جانسوز شهادت رهبر عزیزمان سوختیم و میسوزیم ولی این پیکر همواره امیدوار با توجهات حضرت حق جانی دوباره یافت.

در این راستا شورای هیئات مذهبی و مداحان بانوان استان خراسان رضوی بیعت خویش را با سومین رهبر انقلاب اعلام میدارد و فریاد برمی آورد تا آخرین قطره خون پای انقلاب و اهداف و آرمان های مقدس آن خواهد بود و اطاعت از ولی فقیه حضرت آیت الله امام سید مجتبی حسینی خامنه ای را وظیفه شرعی خود می داند.

باشد که بزودی شاهد آن باشیم پرچم این انقلاب با دستان با کفایت میراث ارزشمند و گرانبهای رهبر شهیدمان به دستان مبارک امام زمان (عج) تحویل و تقدیم گردد.