به گزارش خبرنگار مهر، محمد امین حیدری ظهر سه شنبه در جریان بازدید از فروشگاهها و بازار سنندج، روند توزیع کالاهای اساسی از سوی دستگاههای متولی را مورد ارزیابی قرار داد و اظهار کرد: این اقدام در راستای صیانت از حقوق عامه و با توجه به شرایط حساس جنگ تحمیلی آمریکایی-صهیونی و نظارت مستمر بر وضعیت بازار و مراکز توزیع کالاهای اساسی از سوی دستگاههای متولی لازم است.
وی در این بازدیدها نسبت به برخورد با هرگونه احتکار، گرانفروشی و مخدوش کردن قیمت اجناس هشدار داد.
وی با اشاره به شرایط حساس کشور و ضرورت خدماترسانی مؤثر و تأمین مستمر مایحتاج مردم، اظهار کرد: این بازدیدها با هدف جلوگیری از احتکار و گرانفروشی و در نهایت جلب رضایتمندی مردم انجام میشود.
بازرس کل استان کردستان با اعلام اینکه در حال حاضر مشکل خاصی در تأمین اقلام اساسی وجود ندارد، تصریح کرد، مرتبا باید وضعیت بازار توسط دستگاههای متولی رصد و نظارت شود و هرگونه کمبود یا مشکلی از سوی این نهاد نظارتی پیگیری خواهد شد.
حیدری با اشاره به لزوم افزایش گشتهای مشترک بازرسی، افزود: با همکاری و همافزایی دستگاههای ذیربط، نظارتها دقیقتر و اقدامات پیشگیرانه مؤثرتر خواهد بود تا اطمینان حاصل شود خدمات به نحو احسن به مردم شریف استان ارائه میشود.
حیدری در پایان هشدار داد که در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار، گرانفروشی، یا مخدوش کردن قیمت اجناس، برخورد جدی و بدون اغماض صورت خواهد گرفت و متخلفان با اشد و تشدید مجازات روبهرو خواهند شد.
بازرس کل استان کردستان، در بازدید از فروشگاهها و انبارهای مواد غذایی، به همراه مسئولین جهاد کشاورزی، تعزیرات حکومتی و سازمان صمت، ضمن بررسی دقیق وضعیت تأمین، نگهداری و توزیع اقلام ضروری، بر توزیع عادلانه کالاها تأکید کرد.
