حسین رسولی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای پویش «مثبت ماه» بهزیستی استان کردستان در ماه مبارک رمضان، جمعآوری فطریه، زکات و نذورات شهروندان با هدف حمایت از اقشار آسیبپذیر و مددجویان تحت پوشش این سازمان در سراسر استان آغاز شد.
وی افزود: این پویش با رویکردی انساندوستانه و در جهت تقویت همبستگی اجتماعی اجرا میشود و محورهای آن شامل تأمین بستههای معیشتی، اقلام بهداشتی و دارویی، کمک هزینههای درمانی، لوازمالتحریر و حمایت از کودکان بیسرپرست و بدسرپرست است.
وی تصریح کرد: ادارات بهزیستی استان و شهرستانهای تابعه آماده دریافت انواع کمکهای نقدی و غیرنقدی از سوی شهروندان، هیأتهای مذهبی، خیرین و گروههای نیکوکار هستند.
مدیرکل بهزیستی کردستان اذعان کرد: بهزیستی استان از عموم مردم مؤمن و نوعدوست دعوت کرده است تا با مشارکت در این پویش خداپسندانه «مثبت ماه»، در کمک به خانوادههای نیازمند و ارتقای کیفیت زندگی جامعه هدف سهمی مؤثر داشته باشند.
نظر شما