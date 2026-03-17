به گزارش خبرنگار مهر، سهرکاو غفاری عصر سه شنبه با اعلام این خبر به رسانههای کردستان گفت: با توجه به تحمیل جنگ توسط استکبار جهانی و تجاوز رژیم آمریکایی و صهیونیستی علیه جمهوری اسلامی ایران و در اجرای سواد آموزی مدرسه محور، تمامی فعالیتهای سوادآموزی تابع شرایط و مقررات تعیین شده برای مدارس بوده و در حال حاضر کلاسهای سواد آموزی به صورت غیر حضوری و مجازی برگزار میشود.
وی از تشکیل گروههای مجازی در پیام رسانهای داخلی مانند ایتا، بله و شاد توسط آموزش دهندگان خبر داد و گفت: آموزش سوادآموزان در این شرایط با هدایت و راهنمایی آموزش دهندگان در حال انجام بوده و دستورالعمل اجرایی مربوطه به واحدهای اداری، مراکز یادگیری محلی و پایگاههای سواد آموزی استان ابلاغ شده است.
غفاری در ادامه اظهار کرد: در صفحه ورودی سامانه سوادآموزی و در گزینههای پیشخوان محتوای آموزشی و آموزش مجازی کاربران، امکان دسترسی به محتوای آموزشی دورههای سوادآموزی و انتقال و همچنین کلیپهای آموزشی دوره سوادآموزی وجود دارد و آموزش دهندگان میتوانند برای آموزش مجازی سوادآموزان خود از این خدمات بهرهبرداری نمایند.
معاون سوادآموزی استان کردستان افزود: در پیامرسان شاد و قسمت دسترسیهای سریع نیز گزینه کتابخانه امکان دسترسی به محتوای دورههای سواد آموزی فراهم شده و آموزش دهندگان و سواد آموزان میتوانند از محتوای بارگذاری به ویژه دوره تحکیم سواد استفاده نمایند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: در عین حال به آموزش دهندگان توصیه شده است برای درسهای علوم تجربی و ریاضی کلیپ های کوتاه آموزشی تهیه و در پیام رسان های داخلی برای سواد آموزان ارسال نمایند.
غفاری ادامه داد: برای درس های نظری، ارائه تکالیف روزانه یا هفتگی و راهنمایی برای مطالعه و خود آموزی سوادآموزان به همراه اعضای با سواد خانواده صورت می گیرد.
