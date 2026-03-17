به گزارش خبرنگار مهر، المیرا حاجی اسمائیل معمار، رئیس بخش اورژانس بیمارستان مرکز طبی کودکان از آغاز به کار اتاق عمل سرپایی با تجهیزات کامل و استاندارد در این بخش خبر داد و گفت: بیمارستان مرکز طبی کودکان گام مهمی در ارائه خدمات درمانی به کودکان برداشته است.
وی ادامه داد: در اورژانس بیمارستان مرکزی طبی کودکان اتاق عمل سرپایی با تجهیزات کامل و استاندارد جهت ارائه خدمات درمانی استاندارد ایمن و کامل به کودکان سرزمینمان راه اندازی شده است.
حاجی اسمائیل افزود: در این بخش طیف گسترده ای از اقدامات تشخیصی و درمانی به صورت سرپایی از جمله انواع بخیه زخمها با تکنیکهای استاندارد و زیبایی، ترمیم تخصصی زخمهای صورت و اندامها، جا اندازی شکستگیها و دررفتگیها، آتل گیری و گچ گیری تخصصی و انجام اقدامات تهاجمی کوتاه مدت تحت شرایط کاملا ایمن انجام میشود.
وی اظهار داشت: همچنین سایر مداخلات اورژانسی که نیاز به فضای کنترل شده و تجهیزات کامل دارند نیز در این مکان قابل انجام است؛ لازم به ذکره تمامی این اقدامات تحت بیحسی کامل برای کودکان انجام میشود.
رئیس بخش اورژانس بیمارستان مرکز طبی کودکان متذکر شد: راهاندازی این اتاق عمل سرپایی ضمن کاهش نیاز به بستریهای غیرضروری، موجب تسریع در روند درمان کاهش استرس کودک و خانواده کودک و ارتقا کیفیت خدمات اورژانسی شده است.
وی خاطر نشان کرد: امیدواریم با اتکا به دانش روز، حضور فوق تخصصان طب اورژانس کودکان، تلاش تیم پرستاری و تیم درمانی بتوانیم گامی موثر در بهبود سلامت کودکان سرزمینمان برداریم. مرکز طبی کودکان همراه مطمئن خانوادهها در شرایط حساس است.
