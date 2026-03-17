به گزارش خبرگزاری مهر ، شرکت بهرهبرداری مترو تهران و حومه از افزایش خدماترسانی مترو در روزهای پنجشنبه و جمعه آخر سال خبر داد.
طبق اعلام این سازمان ، هر ساله در روزهای پایانی سال، بسیاری از شهروندان به رسم سنتی پسندیده برای زیارت اهل قبور به بهشتزهرا (س) مراجعه میکنند.
در همین راستا و بهمنظور تسهیل تردد مسافران، در روزهای پنجشنبه و جمعه ۲۸ و ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ سرفاصله حرکت قطارها در خطوط درونشهری کاهش مییابد.
همچنین سرویسدهی در تمامی خطوط به صورت رایگان انجام خواهد شد.
تعداد اعزام قطارهای خط یک متروی تهران به سمت ایستگاه حرم مطهر امام خمینی (ره)، نیز در این ایام افزایش مییابد.
متناسب با حجم مسافر، تعداد قطارهای فوقالعاده برنامهریزی شده و با رصد لحظه و در صورت نیاز قابل اعزام است.
این امر موجب ارتقای ظرفیت جابهجایی و رفاه حال مسافران در ایستگاههای منتهی به بهشتزهرا (س) میشود.
