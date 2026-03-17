به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا ۹ روز بعد از به راه انداختن جنگ تجاوزکارانه علیه ایران پرده از مخالفت معاونش، «جی. دی ونس»، در ابتدای کار با این جنگ برداشته و تلویحا گفت که ونس پیش از شروع این جنگ «کمتر به آن مایل بود» و دیدگاهش نسبت به این جنگ «متفاوت» بوده است.

به نوشته «یو. اس. ای تودی»، نه ترامپ و نه ونس توضیح بیشتری درباره اختلاف نظرشان بر سر جنگ تحمیلی علیه ایران نداده‌اند، اما معاون رئیس جمهور ایالات متحده به عنوان یک چهره مخالف با کشیده شدن آمریکا به جنگ‌های طولانی و پرآشوب جدید شناخته می‌شود.

روزنامه آمریکایی نوشته است اظهارنظرهای ترامپ در یک کنفرانس مطبوعاتی در روز ۹ مارس که بر وجود اختلاف نظر میان او و معاونش صحه گذاشت «نشان می‌دهد او و ونس هماهنگی کاملی نسبت به این جنگی که با واکنش منفی جنبش راستگرای طرفدار ترامپ، ماگا، همراه بوده و از نظر برخی طرفداران برجسته ترامپ به منزله یک خیانت به وعده‌های ضد جنگ قبلی است، ندارند.»

یو. اس. ای تودی تصریح می‌کند: «ونس اکنون شاهد قرار گرفتن خود در یک موقعیت سیاسی شکننده بوده در حالی که تلاش دارد راه خودش را از میان این جنگ باز کند؛ جنگی با پایان باز که رئیسش، ترامپ یک بار از آن به عنوان یک «سفر کوتاه» و یک بار دیگر نیز آن را به عنوان جنگی چند هفته‌ای توصیف کرده است.»

معاون ترامپ همچنین از زمان شروع جنگ تحمیلی علیه ایران خیلی کم در انظار عمومی ظاهر شده است؛ حضورهای او در این مدت شامل یک مصاحبه‌ رسانه‌ای و معدود فعالیت‌ها در فضای مجازی بوده‌اند.

به نوشته یو. اس. ای تودی، جی. دی ونس تلاش دارد «بین فشارهای مخالفان جنگ در جنبش ماگا و انجام وظایفش در قبال ترامپ که حمایت‌هایش می‌تواند آینده سیاسی او را تعیین کند، توازن برقرار کند.»

حمایت‌های جی. دی ونس از سیاست‌ خارجی مخالف مداخله‌جویی، او را محبوب جنبش راستگرای «ماگا» کرده است؛ او برای پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۸ به حمایت‌های این جنبش نیز نیاز خواهد داشت.

به نوشته رسانه آمریکایی، مساله جنگ با ایران حالا «یک آزمون برای اعتبار او شده است.»