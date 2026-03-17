سرمست: همه مدیران برای جبران خسارات وارد شده به مردم اقدام کنند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست ظهر سه‌شنبه در نشست با مدیران دستگاه‌های اجرایی استان، با بیان اینکه با دشمنی طرف هستیم که هیچ خط قرمزی را رعایت نمی کند، گفت: تمامی دستگاه‌های اجرایی باید در حوزه مسئولیتی خود، با طراحی و پیش‌بینی سناریوهای عملیاتی، برای هر شرایطی آماده باشند تا خللی در خدمت‌رسانی به مردم به وجود نیاید.

استاندار آذربایجان شرقی تصریح کرد: حوزه‌هایی که دارای اهمیت بالایی هستند و با معیشت و زندگی مردم سر و کار دارند در اولویت برنامه‌ریزی و آمادگی قرار دارند.

وی با اشاره به لزوم اطلاع‌رسانی به‌موقع به مردم تاکید کرد: باید پیوست رسانه‌ای در تمامی حوزه‌های کاری در دستور کار قرار گیرد و اطلاعات لازم و ضروری به مردم ارائه شود تا مردم از تداوم خدمات دستگاه‌ها اطمینان حاصل نمایند.

سرمست بر لزوم جبران خسارت به مردم تاکید کرد: دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند خسارات وارده به مردم در حوزه‌های مرتبط با مسئولیت‌های خود را ارزیابی کرده و برای جبران آن‌ها برنامه‌ریزی‌های لازم را انجام دهند.

استاندار آذربایجان شرقی تاکید کرد: باید برنامه‌های‌ریزی‌های لازم برای بازسازی و بهسازی واحدهایی که در اثر حملات دشمن صدمه دیده و یا تخریب شده‌اند، تدوین و آماده اجرا شود.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه به نقش شهرداران در مدیریت شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: شهرداری‌های استان به ویژه تبریز، با تعامل با سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان، ارائه خدمات به مردم را با قدرت ادامه دهند.

سرمست در پایان تاکید کرد: مدیران دستگاه‌های اجرایی با هماهنگی ستاد مدیریت بحران و معاونت سیاسی نسبت به حضور در رسانه‌ها و صدا و سیما و آگاهی‌بخشی به مردم اقدام نمایند.