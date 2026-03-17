اقدام خداپسندانه مهدی ترابی در کمک به هموطنان آسیب دیده جنگ

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی ترابی در مطلبی نوشت: در حالی که هیچ منتی بر سر کسی ندارم و بدون کمک هیچ کسی و با هزینه شخصی پول پیش ۱۷ واحد از خانههای اجارهای را تامین کردم و با کمک چند تن از دوستان که برنامه را مدیریت می کنند، این واحدها را در استانهای مختلف به صورت پراکنده آماده کردیم که حداقل اندکی از کسانی که میان بغض و کینه آمریکاییها بیآشیانه شدند، بتوانند بلافاصله در این خانههای کوچک، اما مملو از عشق، اسکان پیدا کنند تا زمانی که شرایط تغییر کند و عزیزانمان بتوانند به خانههای جدیدشان بروند و زندگی را از نو آغاز کنند.
وی ادامه داد: هیچ هزینهای از هیچ هموطن عزیزی برای این تصمیم دریافت نشده است و این یک کار کاملا شخصی است و ممکن است تعداد واحدهای اجارهای افزوده شود.
بازیکن تراکتور در این مطلب بشارت داد: در آخر بگویم که این روزها تمام میشود و ما دوباره در ورزشگاه آزادی جمع میشویم و شادی میکنیم.
