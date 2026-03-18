سرمست: نباید اجازه دهیم شرایط جنگی در زندگی مردم وقفه ایجاد کند

به گزارش خبرنگار مهر، بهرام سرمست عصر چهارشنبه در نشست ستاد اجرایی خدمات سفر آذربایجان‌شرقی ضمن اخذ گزارش عملکرد کمیته‌های ستاد خدمات سفر بیان کرد: با توجه به شرایط جنگی کشور، استان علاوه بر میزبانی مهمانان نوروزی، رتبه 4 کشوری بعد از مازندران، گیلان و خراسان رضوی در پذیرش مردم آسیب دیده از جنگ سایر استانها را دارد.

با توجه به افزایش محسوس جمعیت استان، بنا به میزبانی از مسافران، لازم است تمامی کمیته‌های ستاد خدمات سفر برنامه‌های خود را با رویکردی واقع‌بینانه و متناسب با وضعیت موجود اصلاح و به نحوی اجرا کنند تا ضمن حفظ آرامش اجتماعی، خدمات‌رسانی به مردم نیز بدون وقفه ادامه یابد.

او با اشاره به رویکردهای سه‌گانه مورد تأکید مدیریت استان افزود: نخستین رویکرد، تقویت روحیه انطباق و هماهنگی برنامه‌ها با شرایط کشور است تا دستگاه‌های اجرایی بتوانند در هر وضعیت، مدیریت امور را به شکل مؤثر ادامه دهند.

استاندار آذربایجان‌شرقی ادامه داد: رویکرد دوم، استمرار ارائه خدمات به مردم و مسافرانی است که به استان سفر می‌کنند. بر این اساس، باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی شود که روند ارائه خدمات در حوزه‌های مختلف دچار وقفه نشود و مردم و مسافران از امکانات استان بهره‌مند شوند.

او با اشاره به سومین رویکرد مدیریت استان تصریح کرد: فضای عمومی استان باید به گونه‌ای مدیریت شود که ضمن حفظ امنیت و رفاه شهروندان، روند اجرای برنامه‌های توسعه‌ای نیز ادامه یابد و در عین حال پشتیبانی لازم از نیروهای مدافع وطن، به عنوان اولویت ملی مورد توجه قرار گیرد.

سرمست با بیان اینکه در شرایط فعلی حفظ آرامش اجتماعی و تداوم زندگی عادی مردم اهمیت زیادی دارد، گفت: دشمن تلاش می‌کند با ایجاد فشارهای مختلف ، زندگی روزمره جامعه را مختل کند، اما باید با تقویت روحیه امید و مقاومت نشان دهیم که روند زندگی در استان ساری و جاری ست.

او با اشاره به خسارات و ضایعات ناشی از جنگ دفاعی اخیر افزود: در این جنگ، جمعی از فرماندهان و فرزندان ملت به شهادت رسیدند و برخی زیرساخت‌ها نیز آسیب دید، اما امیدواریم انسجام ملی و روحیه مقاومت مردم، مسیر عبور از این شرایط را هموار نماید.

استاندار آذربایجان‌شرقی با اشاره به عملکرد استان در دوران جنگ دوازده‌روزه خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مدیریت استان این بود که علارغم تهاجم دشمن به استان، اجازه ندادیم شوک ناشی از جنگ وارد زندگی روزمره مردم شود؛ چه در حوزه تأمین مایحتاج ضروری و چه از منظر شرایط اجتماعی و روانی جامعه.

او همچنین بر حفظ روحیه مهمان‌نوازی مردم استان تأکید کرد و گفت: آذربایجان‌شرقی همواره به میزبانی شایسته از مهمانان شناخته می‌شود و تلاش کرده‌ایم حتی در شرایط دشوار نیز این ویژگی حفظ شود و مسئولین کمیته‌ها، فرمانداران و شهرداران، فضای استان را به گونه‌ای آماده نمایند تا خدمات لازم به شهروندان و مسافران ارائه شود.

سرمست در پایان با اشاره به آمادگی کامل مدیریت استان برای پیگیری امور افزود: معاونت‌های استانداری و دستگاه‌های اجرایی در قالب کمیته‌های مختلف ستاد اجرایی خدمات سفر، به‌صورت مستمر در حال فعالیت هستند و گزارش‌های روزانه از روند امور دریافت می‌شود تا در کنار پشتیبانی از جبهه دفاعی کشور، زندگی روزمره مردم نیز با آرامش و ثبات ادامه یابد.