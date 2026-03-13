قدردانی استانداری آذربایحان شرقی از حضور مردم در راهپیمایی روز قدس

به گزارش خبرگزاری مهر در پیام بهرام سرمست آمده است:

مردم غیور و همیشه در صحنه آذربایجان شرقی

نهایت سپاس و قدردانی استانداری آذربایجان شرقی، برای حضور حماسی و پرشورتان در راهپیمایی باشکوه روز جهانی قدس نثار قدم‌های‌ شما می‌شود. شما مردم شریف و نجیب بار دیگر با بصیرت، شجاعت، وحدت و ایمانی راسخ، صحنه‌ای درخشان از همبستگی ملی و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی را به نمایش گذاشتید.

حضور عزتمندانه شما در این راهپیمایی، همانند سایر مناسبت‌های مهم مانند ۲۲ دیماه، ۲۲، بهمن‌ماه، ۲۹ بهمن ماه و تمام شب‌ها و روزهای گذشته، نشان داد که مردم ولایت‌مدار آذربایجان و همه ملت ایران، همواره در بزنگاه‌های تاریخی با صلابت، پشت رهبری نظام و کشور ایستاده‌اند و اجازه‌ نخواهند داد اراده بدخواهان و دشمنان، امنیت و آینده این سرزمین را خدشه‌دار کند.

این همراهی کم‌نظیر شما، سرمایه اصلی کشور برای عبور از تهدیدها و ناکام گذاشتن توطئه‌هاست و این مسیر پرافتخار، با قوت و انسجام تا پیروزی بر دشمن و توسعه و پیشرفت کشور ادامه خواهد یافت.

همچنین در کنار مردم شریف، تا همیشه قدردان تلاش‌های خستگی‌ناپذیر تمامی سلحشورانی هستیم که شبانه‌روز برای حفظ نظم، امنیت عمومی و آرامش جامعه در استان و سراسر کشور تلاش می‌کنند. فداکاری و هوشیاری این جان‌برکفان وطن، پشتوانه اطمینان‌بخش برای امنیت و پیشرفت روزافزون میهن اسلامی است.

بار دیگر در برابر شما مردم بصیر و انقلابی استان آذربایجان شرقی، سر تعظیم فرود آورده و از خداوند متعال، سربلندی ایران اسلامی، سلامتی و توفیق خادمان ملت و نابودی دشمنان را مسئلت داریم.