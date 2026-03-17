بیانیه تیم ملی تیراندازی ایران در دفاع از حریم امن ملت و ورزش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فدراسیون تیراندازی، اعضای تیم ملی تفنگ و کادر فنی این تیم با صدور بیانیه‌ای مشترک آمادگی خود در حفظ کیان ایران و حمایت از نیروهای مسلح را اعلام کردند.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

امروز، ابرهای سیاه تجاوز تروریست‌های آمریکایی و صهیونیستی، آسمان پاک میهنمان را تاریک کرد. شعله‌های آتش خصومت، از آسمان بر حریم بی‌گناهان فرود آمد و نسیم صبح امید را به خاکستر غم بدل نمود. آنان که ادعای تمدن و انسانیت دارند، با سنگدلی، رهبر انقلاب را حین انجام امورات کشور به شهادت رساندند، خانه‌های امن مردم بی‌پناه، مدارس پر از امید کودکان و پناهگاه‌های غیرنظامی را نشانه گرفتند. خون مردم مظلوم بر زمین ریخت و فریاد شهیدان کوچک مدرسه شجره طیبه میناب، در گوش تاریخ پیچید. این کودکان، که باید با قلم‌های رنگین، رویاهای فردا را می‌نوشتند، زیر آوار جنایت به پرواز درآمدند و چراغ زندگی را در دل خانواده‌هایشان خاموش کردند. این حمله، نه یک درگیری نظامی، که کشتار بی‌گناهان در پناهگاه‌های امن است و هر وجدان بیداری را به اعتراض وامی‌دارد.

حتی حریم مقدس ورزش نیز از این یورش در امان نماند. ساختمان‌های فدراسیون تیراندازی هدف قرار گرفت؛ حمله‌ای که نقض آشکار قوانین بین‌المللی و بی‌حرمتی به صلح‌طلبی ذاتی ورزش است. ورزشگاه‌ها خانه‌های امن بشریت‌اند، نه صحنه بمباران.

در این روزهای سرنوشت‌ساز، انسجام ملی تنها سپر ما در برابر هرگونه تهدید است. ما بر خاک پاک وطن ایستاده‌ایم، خاکی که هر ذره‌اش به خون پاک شهدا آغشته است. تمامیت ارضی ایران از کوه‌های سربرافراشته تا دشت‌های گسترده‌اش، میراثی است که نسل‌ها با غیرت از آن پاسداری کرده‌اند. امروز بیش از هر زمان، باید دست در دست هم، فارغ از هرگونه اختلاف، شانه‌به‌شانه نیروهای مسلح غیور و فداکار کشور همچون دیواری آهنین در برابر توطئه‌های دشمن بایستیم. وحدت ما، تنها یک شعار نیست؛ نیرویی است که ریشه در تاریخ این مرز و بوم دارد و شکست‌ناپذیر خواهد ماند.

ورزش نیز در این مسیر، همواره نماد زنده اتحاد ملی بوده است. زمانی که ورزشکاران ایران در میادین جهانی می‌درخشند، ملتی یکپارچه پشت آنان می‌ایستد و رنگ‌ها، قومیت‌ها و گرایش‌ها در پرتو پرچم واحد ایران، به همدلی و همبستگی تبدیل می‌شود.

ما، اعضای تیم ملی تفنگ جمهوری اسلامی ایران، سوگند یاد می‌کنیم که در تمام میادین بین‌المللی، با تمام توان و غیرت، پرچم پرافتخار ایران را بالا ببریم. تفنگ در دست ما، نه ابزار خشونت، که نماد ایستادگی، صلابت و پیروزی است. ما با هر تیر، پیام صلح و مقاومت ملتمان را به جهانیان خواهیم رساند.

در پایان، این یورش ناجوانمردانه به خاک وطن، مردم بی‌پناه و حریم ورزش را به شدت محکوم می‌کنیم و از جامعه جهانی می‌خواهیم در برابر این نقض فاحش قوانین بین‌المللی سکوت نکند.