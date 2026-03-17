مشروح اقدامات اموال تملیکی در جنگ رمضان

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان عسکری مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی درباره اقدامات صورت گرفته برای فعالیت‌ حداکثری سازمان در جنگ رمضان، اظهار کرد: با برگزاری منظم جلسات کمیته پدافند غیرعامل هماهنگی و برنامه ریزی در شرایط تجاوز رژیم منحوس صهیونیست و آمریکا (جنگ رمضان) صورت گرفت و دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با موضوعات پدافند غیرعامل در سطح ستاد و استان تهیه و ابلاغ شد.

وی در این باره افزود: ارائه خدمات به مراجعین، تعیین استان معین برای ستاد، شیفت بندی ۱۰۰ درصدی مدیران و حضور ۵۰ درصدی پرسنل و شیفت بندی پرسنل حفاظتی به صورت ۲۴ ساعته در استانها از جمله تمهیداتی است که صورت گرفته است.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی اظهار کرد: همچنین تأمین و تجهیز و ارتقاء سطح تجهیزات دفاعی امنیتی برای استانها، رصد و پایش فعالیت استانها شامل همکاران و مدیران و پرسنل حفاظتی استانها و بررسی مسائل و چالش ها و پیشنهادات ارائه شده، رفع مسائل مربوط به سامانه سیات و وبگاه های سازمان بصورت روزانه از دیگر اقداماتی است که صورت گرفته است.

عسکری گفت: تشکیل گروه های اطلاع رسانی و آموزشی در فضای مجازی با هدف موضوعات مرتبط با شرایط بحران و جنگ یکی دیگر از اقدامات مهم سازمان بوده است.

وی افزود: حضور و فعالیت و همکاری مستمر فرماندهی بسیج سازمان در موضوعات حفاظتی امنیتی در ایام جنگ رمضان، پیگیری و راهبری امور استانها در شرایط بحران جهت پیشگیری از اتفاقات احتمالی، تکمیل و تجهیز انبارها جهت سیستم اطفاء حریق و لغو مرخصی مدیران و معاونین ستادی و استانها تا اطلاع ثانوی از تمهیداتی است که اندیشیده شد.

مدیرعامل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی عنوان کرد: در این مدت برنامه‌ریزی ها به گونه ای صورت گرفته تا هیچ یک از وظایف سازمان بر زمین نماند.