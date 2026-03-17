جامعه کار و کارگری رشت با رهبر انقلاب تجدید بیعت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر سه شنبه به همت کانون بسیج کارگری و کارخانجات سپاه قدس گیلان جامعه کار و کارگری رشت ضمن راه اندازی دسته عزاداری و اجتماع خونخواهی امام شهید با رهبر انقلاب تجدید بیعت کرد.

میدان امروز جامعه کار و کارگری حفظ تولید است

«سیدیاسر اشرف‌زاده» جانشین فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در امور اقشار و متخصصین بسیج در این تجمع با اعلام بیعت جامعه کار و کارگری با علمدار سوم انقلاب اسلامی اظهار کرد: جامعه کار و کارگری شهرستان رشت با اعلام بیعت با امام سید مجتبی خامنه‌ای و حضور پرشور خود نشان دادند که در راه اهداف و آرمان های انقلاب همچون سایر اقشار ایستاده اندو با تلاش در عرصه تولید و اقتصاد در راه پیشرفت ایران اسلامی تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه جامعه کار و کارگری و کارخانجات در طول تاریخ پرشکوه انقلاب اسلامی همواره پای کار انقلاب بوده و هستند، گفت: قشر عظیم و بزرگ کار کارگری علاوه بر نقش آفرینی در عرصه پیشرفت ایران قوی همواره در راه اهتزاز پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران ایستادگی کرده و تقدیم شهدای کارگری گواه این مهم است.

جانشین فرمانده سپاه ناحیه مرکزی رشت در امور اقشار و متخصصین بسیج با بیان اینکه پیشرفت کار و تولید همواره دار دغدغه‌های امام شهیدمان در مسیر تعالی ایران اسلامی بود، افزود: جامعه کار و کارگری شهرستان رشت در این اجتماع و حضور در اجتماعات مردمی با علمدار سوم انقلاب عهد بسته تا در ادامه مسیر امام شهیدمان در عرصه اقتصاد و رونق تولید گام بردارند.

وی با بیان اینکه میدان امروز جامعه کار و کارگری حفظ میدان تولید است، افزود: جامعه کار و کارگری با حفظ میدان تولید در مسیر پیشرفت ایران اسلامی گام برداشته و دشمن را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام می گذارند

«میثاق مهدی زاده» مسئول کانون بسیج کارگری و کارخانجات سپاه ناحیه مرکزی رشت نیز در این اجتماع با اشاره به پیام حضور پرشور جامعه کارگری در این اجتماع گفت: این اجتماع از قشر شریف کارگری به این معناست که این قشر باوجود داشتن مشکلات اقتصادی اما پای ایران و ایرانی ایستاده اند.

وی با بیان اینکه دشمن همواره تلاش کرده تا با فشارهای اقتصادی مردم را از نظام جدا کنند اما همواره با بصیرت و هوشیاری مردم ناکام مانده اند، گفت: همه جامعه کار و کارگری همچون زمان انقلاب پای کار نظام ایستاده و با بیعت با علمدار سوم انقلاب برای پیشرفت ایران اسلامی در عرصه تولید تلاش می‌کنند.

«سرهنگ عباس اسکندری» مسئول بسیج کارگری سپاه قدس گیلان نیز در این اجتماع با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای جامعه کار و کارگری و بیعت جامعه کار و کارگری سپاه ناحیه مرکزی رشت با علمدار سوم انقلاب اظهار کرد: امروز به منظور تجدید بیعت با آرمان‌های امامین انقلاب و علمدار سوم انقلاب جامعه کار و کارگری در این اجتماع جمع شده تا با اعلام بیعت با امام انقلاب در عرصه تولید و اقتصاد پیشگام باشند.