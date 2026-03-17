حملات هوایی جدید به مواضع حشد شعبی در بغداد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، منابع وابسته به حشد شعبی عراق از حمله هوایی به این نیروها در شمال بغداد خبر دادند.

حشد شعبی اعلام کرد: در حمله هوایی به منطقه النباعی در شمال بغداد سه نفر زخمی از نیروهای ما زخمی شدند.

همچنین حشد شعبی عراق از حمله به مواضع حشد شعبی در منطقه کمربندی بغداد در جریان حمله هوایی رژیم صهیونیستی و آمریکا خبر داد.

روز گذشته نیز یک منبع امنیتی عراقی به الجزیره گفت: مواضع حشد شعبی در منطقه القائم در غرب الانبار عراق هدف حمله هوایی قرار گرفته است.

این منبع بیان کرد: در جریان حمله هوایی به مقر حشد شعبی در غرب استان الانبار عراق چهار رزمنده به شهادت رسیده و چهار نفر دیگر زخمی شدند.