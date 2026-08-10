اقتصاد دیجیتال زنجان نیازمند شتاب بیشتر است

به گزارش خبرنگار مهر، پوریا غلامی ظهر دوشنبه در نشست خبری، گفت: میزان هدف‌گذاری انجام شده برای افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در اقتصاد کشور تا پایان برنامه هفتم توسعه کشور ۱۰ درصد بوده که این میزان در جهان به طور میانگین ۱۵ درصد است.

وی با تاکید بر اینکه به دنبال نقش آفرینی در فضای رو به رشد اقتصاد دیجیتال کشور و جهان هستیم، تصریح کرد: زنجان با توجه به زیرساخت ها و ظرفیت های خود می تواند نقش آفرینی بیشتری در این حوزه داشته باشد.

غلامی خاطرنشان کرد: برای داشتن شهر هوشمند، خلاق و پاسخگو در حوزه دیجیتال، رشد اقتصاد این بخش غیر قابل انکار است و در این حوزه نقش بالایی برای استان قائل هستیم و نباید به جایگاه فعلی قانع باشیم.

وی افزود: باید برای اقتصاد نوظهوری که پیش رو داریم آماده باشیم و همه ظرفیت ها و امکانات را در این حوزه به کار بگیریم.

غلامی با اشاره به مشکلات ایجاد شده در زمان قطعی برق، گفت: در زمان قطع برق تمرکز و تکیه بر برقرار ماندن ارتباطات تلفنی مشترکان است.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان زنجان گفت: قطعی های برق برای رفع ناترازی انرژی موجب ناقص ماندن شارژ و دشارژ باطری سایت های تلفن همراه می‌شود و سیکل طبیعی این روند طی نمی‌شود و این آسیب زاست در طی ۲۴ ساعت قبل از تکمیل این سیکل، دوباره برق قطع می شود و این دوره ناقص می ماند.

غلامی با بیان اینکه این امر همچنین موجب استهلاک و کاهش عمر باطری‌ها و خارج شدن آنها از دسترس و تحمیل هزینه های مضاعف به اپراتورها می‌شود، گفت: در مناطق شهری وقتی سایتی قطع می شود توسط سایت های جانبی پوشش داده می شود اما در مناطق روستایی دچار کوری اتباط می شویم چون سایت ها محدود هستند.

وی تصریح کرد: در مواقعی که باطری مشکل دارد ارتباط قطع می شود و راه حل جایگزینی نیز برای آن وجود ندارد و این در حالی است که توان عملیاتی اپراتورها نیز محدود است در سایت هایی که اهمیت زیادی دارند و سایت های مبنایی ما هستند و عمده بار شبکه را بر عهده دارند از طریق فیدرهای اختصاصی یا ژنراتورهای اختصاصی تامین می شود اما این امر برای همه سایتها امکان پذیر نیست.

غلامی افزود: مشکل در نواحی روستایی بیشتر است هر چند در شهرها نیز به دلیل اینکه در توسعه با مشکل مواجه هستیم این مسله وجود دارد.

وی اظهار داشت: در بحث زیست محیطی و سلامت آنتن های تلفن همراه اخباری منتشر و حساسیت های بی رویه ای ایجاد و این امر موجب شده این حوزه را در توسعه شهری با مشکل مواجه شود.

غلامی یادآور شد: باید ذهنیت عموم نسبت به این امر مناسب سازی شود، در غیر این صورت شهر زنجان در توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات آسیب می بیند و اگر زمان را از دست دهیم آینده را از دست می دهیم چراکه توسعه از طریق این زیرساختها ایجاد می شود و در صورت ممانعت مشکلات مضاعفی را باید متحمل شویم.

وی افزود: ممانعت مردمی برای نصب آنتن های تلفن همراه که القا شده است تشعشعات آن برای سلامتی آسیب زا هستند، درست نیست همه تجهیزات این بخش در صورت استاندارد نبودن اجازه ورود به کشور را پیدا نمی کنند و به این لحاظ مردم نباید دغدغه ای داشت باشد در حالی که مکانهایی که آنتن تلفن ضعیف باشد آسیب و اثرات نامطلوب بیشتری دارد.

غلامی گفت: اگر برای نصب این آنتن ها و توسعه همچنان مقاومت داشته باشیم، از گردونه رشد و پیشرفت عقب خواهیم ماند.