فراخوان ارسال مقاله مجله هوش مصنوعی و علم داده ADSIS

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID، مجله Applied Data Science and Intelligent Systems با تمرکز بر هوش مصنوعی، علم داده و سامانه‌های هوشمند، فعالیت خود را با رویکردی میان‌رشته‌ای دنبال می‌کند و زمینه انتشار پژوهش‌هایی را فراهم می‌سازد که از روش‌های داده‌محور و فناوری‌های هوشمند برای پاسخ به مسائل علمی و کاربردی استفاده می‌کنند.

این نشریه، حوزه هوش مصنوعی و علم داده را محدود به مطالعات فنی نمی‌داند و طیف گسترده‌ای از رشته‌ها را دربرمی‌گیرد؛ از مهندسی و علوم کامپیوتر گرفته تا پزشکی و علوم سلامت، علوم شناختی، علوم اجتماعی و علوم انسانی. همین رویکرد میان‌رشته‌ای، ADSIS را به بستری برای ارتباط میان پژوهشگرانی تبدیل می‌کند که در رشته‌های مختلف، از ظرفیت هوش مصنوعی و تحلیل داده برای توسعه پژوهش‌های خود استفاده می‌کنند.

تمرکز ADSIS بر کاربرد هوش مصنوعی در رشته‌های مختلف

یکی از محورهای اصلی این مجله، بررسی کاربردهای هوش مصنوعی و علوم داده در حوزه‌های مهندسی است. پژوهش‌های مرتبط با مهندسی برق، کامپیوتر، مکانیک، عمران و صنایع از جمله موضوعاتی هستند که می‌توانند در چارچوب موضوعی نشریه قرار گیرند. در حوزه پزشکی و علوم سلامت نیز مطالعات مرتبط با سلامت هوشمند، انفورماتیک پزشکی، بیوانفورماتیک، پزشکی دقیق و تصویربرداری پزشکی موردتوجه قرار گرفته‌اند.

دامنه موضوعی ADSIS در ادامه به حوزه‌هایی مانند علوم شناختی و علوم اعصاب نیز می‌رسد و موضوعاتی از جمله تعامل انسان و هوش مصنوعی و مدل‌سازی شناختی را شامل می‌شود. در علوم اجتماعی و علوم انسانی نیز پژوهش‌های مرتبط با علوم اجتماعی محاسباتی، تحلیل شبکه‌های اجتماعی، اقتصاد، مدیریت، آموزش، روان‌شناسی، ارتباطات و علوم انسانی دیجیتال در این دامنه قرار دارند.

وجه مشترک این حوزه‌های متنوع، تمرکز بر پژوهش‌هایی است که هوش مصنوعی، علم داده و سامانه‌های هوشمند را برای حل مسائل واقعی و توسعه راهکارهای کاربردی به کار می‌گیرند. بر همین اساس، پژوهش‌های میان‌رشته‌ای که از این فناوری‌ها برای پاسخ به مسائل موجود در رشته‌های مختلف استفاده می‌کنند نیز در حوزه فعالیت مجله ADSIS قرار گرفته‌اند.

رویکرد میان‌رشته‌ای این مجله پیش از آغاز پذیرش مقاله نیز به‌عنوان یکی از محورهای اصلی ADSIS مورد توجه قرار گرفته بود. مرکز اطلاعات علمی جهاددانشگاهی SID در معرفی این نشریه، آن را بستری برای انتشار پژوهش‌های هوش مصنوعی با کاربردهای گسترده و ایجاد ارتباط میان حوزه‌های مختلف علمی معرفی کرده است.

انتشار رایگان و دسترسی آزاد به مقالات

Applied Data Science and Intelligent Systems به‌صورت دسترسی آزاد (Open Access) منتشر می‌شود و مقالات آن پس از طی فرآیند داوری دوسو ناشناس (Double-Blind Peer Review) بررسی خواهند شد. همچنین انتشار مقاله در این نشریه درحال حاضر رایگان است؛ موضوعی که می‌تواند امکان ارائه دستاوردهای پژوهشی به طیف گسترده‌تری از پژوهشگران و مخاطبان علمی را فراهم کند.

براساس برنامه‌ریزی انجام‌شده برای این نشریه و با رعایت استانداردهای کمیسیون نشریات، مقالات منتشرشده پس از انتشار و ارزیابی، شامل امتیازات مربوطه خواهند شد. به این ترتیب، نخستین شماره ADSIS در حالی در مسیر انتشار قرار گرفته است که علاوه بر تأکید بر کیفیت و داوری علمی، بر دسترسی آزاد به نتایج پژوهش‌ها نیز تمرکز دارد.

راه‌اندازی ADSIS همچنین با شکل‌گیری ساختار علمی تخصصی این نشریه همراه بوده است. مرکز اطلاعات علمی پیش‌تر با معرفی سردبیر و دبیران تخصصی، فعالیت علمی این مجله را وارد مرحله اجرایی کرده بود؛ ساختاری که قرار است از انتشار پژوهش‌های تخصصی و میان‌رشته‌ای در حوزه‌های مرتبط با هوش مصنوعی و علم داده پشتیبانی کند.

پژوهشگران چگونه مقاله ارسال کنند؟

اکنون اعضای هیئت علمی، پژوهشگران، دانشجویان و متخصصان حوزه‌های مرتبط می‌توانند مقالات خود را برای بررسی و انتشار در نخستین شماره مجله هوش مصنوعی و علم داده ADSIS ارسال کنند. مقاله‌های ارسالی باید اصیل، نوآورانه و کاربردی باشند و موضوع آنها با حوزه‌های فعالیت نشریه ارتباط داشته باشد.

پژوهشگران و نویسندگان علاقه‌مند برای ارسال مقاله و کسب اطلاعات بیشتر می‌توانند از طریق نشانی https://adsis.sid.ir/index.php/adsis/announcement/view/۱ و پست الکترونیکی adsis@sid.ir با دبیرخانه ADSIS در ارتباط باشند.