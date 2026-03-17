به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری بعد از ظهر سه‌شنبه در نشست درس اخلاق اظهار کرد: وقتی که بداخلاقی در جایی رواج پیدا کند همه بنیان‌های خانواده را از بین می‌برد.

وی با اشاره به اینکه اخلاق نیکو در بین هر اقوامی ضروری است افزود: به فرموده امام حسن مجتبی(ع) زیباترین زیبایی ها برای یک فرد و یک خانواده اخلاق نیکو است.

امام جمعه بوشهر اضافه کرد: اخلاق زیبا و نیکو اینقدر ارزشمند است که هم به دیگران سود می‌رساند و هم اگر دیگران به او بدی کردند او به دیگران بدی نمی‌کند.

وی خاطرنشانن کرد: فردی که دارای اخلاق نیکو است مثل یک درخت پرثمری است که اگر دیگران به او سنگ هم بزنند این درخت به آنها میوه می‌دهد.

