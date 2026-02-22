  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۳ اسفند ۱۴۰۴، ۱۹:۵۶

روسیه: در حال کمک به کوبا هستیم

روسیه: در حال کمک به کوبا هستیم

معاون نخست وزیر روسیه در سخنانی اعلام کرد: ما در حال کمک به کوبا هستیم، کار در حال انجام است، اما در حال حاضر نمی‌ خواهم هیچ جزئیاتی را فاش کنم.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که مسکو در بحبوحه بحران سوخت، در تلاش برای ارائه کمک به کشور کوبا است.

معاون نخست وزیر روسیه در پاسخ به سوالی در مورد کمک به کوبا گفت: ما در حال کمک هستیم، کار در حال انجام است، اما در حال حاضر نمی‌ خواهم هیچ جزئیاتی را فاش کنم.

بر اساس اعلام این رسانه، کوبا در حال حاضر با کمبود سوخت ناشی از محاصره انرژی آمریکا روبرو است.

ویکتور کورونلی سفیر روسیه در هاوانا در اوایل فوریه به خبرگزاری ریانووستی گفته بود که روسیه به تأمین نفت کوبا ادامه خواهد داد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه نیز پیشتر خاطرنشان کرد که وضعیت در این جزیره بحرانی است و مسکو در حال مذاکره برای یافتن راه‌ حل‌ ها و کمک با شرکای کوبایی خود است.

کد خبر 6756894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    نظرات

    • IR ۰۲:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۰۵
      0 0
      پاسخ
      پوتین هر طور شده نفت ارسال میکند

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها