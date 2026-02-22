روسیه: در حال کمک به کوبا هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری ریانووستی، الکساندر نواک، معاون نخست وزیر روسیه امروز یکشنبه در سخنانی اعلام کرد که مسکو در بحبوحه بحران سوخت، در تلاش برای ارائه کمک به کشور کوبا است.

معاون نخست وزیر روسیه در پاسخ به سوالی در مورد کمک به کوبا گفت: ما در حال کمک هستیم، کار در حال انجام است، اما در حال حاضر نمی‌ خواهم هیچ جزئیاتی را فاش کنم.

بر اساس اعلام این رسانه، کوبا در حال حاضر با کمبود سوخت ناشی از محاصره انرژی آمریکا روبرو است.

ویکتور کورونلی سفیر روسیه در هاوانا در اوایل فوریه به خبرگزاری ریانووستی گفته بود که روسیه به تأمین نفت کوبا ادامه خواهد داد.

دیمیتری پسکوف سخنگوی مطبوعاتی ریاست جمهوری روسیه نیز پیشتر خاطرنشان کرد که وضعیت در این جزیره بحرانی است و مسکو در حال مذاکره برای یافتن راه‌ حل‌ ها و کمک با شرکای کوبایی خود است.