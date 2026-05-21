راه اندازی واحد رژیم درمانی در بیمارستان پیوند اعضای ابن سینا شیراز

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلیل معصومی گفت: در راستای توسعه خدمات به هموطنان، مرکز اطلاع رسانی واحد تغذیه و رژیم درمانی (NIC) بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا راه اندازی شد.

وی در مورد واحد اطلاع رسانی تغذیه و رژیم درمانی (NIC) بیمارستان ابوعلی سینا افزود: این واحد در بیمارستان ابوعلی سینا جهت رفع نیاز بیماران ترخیص شده از بیمارستان‌ها در رابطه با توصیه‌ها و پرهیزهای غذایی طراحی شده است.

مدیر بخش تغذیه بالینی بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز با اشاره به این مطلب که علاوه بر بیماران ترخیص شده، عموم مردم نیز می‌توانند از این واحد بهره‌مند گردند، گفت: عزیزانی که قصد بهره‌مندی از این واحد را دارند می‌توانند با تلفن بیمارستان برای برقراری تماس با کارشناسان تغذیه در بیمارستان اقدام نمایند.

متخصص تغذیه بالینی دانشگاه با یادآوری این مطلب که بیماران و مردم عادی می‌توانند در صورت عدم برقراری تماس پیغام خود را تحت عنوان اسم، فامیل، بخش بستری، سوال مربوط به رژیم غذایی و شماره تلفن خود را ذکر کنند تاکید کرد: در این راستا به‌منظور پاسخگویی در اسرع وقت کارشناسان تماس برقرار خواهند نمود.

معصومی در خاتمه خاطرنشان کرد : در حال حاضر مرکز اطلاع‌رسانی واحد تغذیه و رژیم درمانی بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا برای ارایه خدمات به هموطنان عزیز فعال می‌باشد.