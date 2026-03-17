رضوانی: تمامیت ارضی ایران، خط قرمز حلقه اتحاد تمام ایرانیان است

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضوانی عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی، اظهار داشت: ریختن خون دانش‌آموزان معصوم و کودکان خردسال در کنار خانواده‌هایشان، حقیقت تلخی است که درد آن را نه تنها ایران، بلکه دنیا هم حس کرد. خون این کودکان بی‌گناه، نه بر روی زمین، که بر روی دل‌های همه انسان‌های جهان ریخت.

وی با اشاره به حملات به مدارس و خانه‌های مسکونی تصریح کرد: این حملات، جنایتی شرم‌آور علیه بشریت است. من به عنوان عضوی از جامعه ورزش، این اقدامات را محکوم می‌کنم. این اعمال شنیع نه فقط در ایران، بلکه در سراسر جهان، یک جنایت جنگی و غیرانسانی محسوب می‌شود.

رضوانی در خصوص حملاتی که به اماکن ورزشی صورت گرفته، گفت: این نوع حملات، نشان‌دهنده استیصال و بسیار دردناک و محکوم است. اماکن ورزشی باید کانون صلح و دوستی و رقابت ورزشی باشد، نه هدف نظامی.

وی افزود: دلتنگی ما عمیق بود و اشک‌ها جاری شد. این اتفاقات، دردناک‌ترین لحظه برای همه انسان‌های بیدار است. با همکاران خود در فدراسیون جهانی گفت‌وگو کردم و آنها نیز به شدت تحت تأثیر این وقایع قرار گرفتند.

عضو هیات رئیسه فدراسیون جهانی ورزش‌های آبی ادامه داد: تمامیت ارضی ایران، خط قرمز حلقه اتحاد تمام ایرانیان است. در این برهه، جامعه ورزش همواره پایمردی داشته و نشان داده که در کنار مردم شریف این میهن ایستاده است. آگاهی‌رسانی جهانیان در خصوص جنایات صورت‌گرفته، بسیار مهم و وظیفه تک‌تک هموطنان عزیز است. بنده نیز جنایات فوق را به اطلاع همکارانم در فدراسیون جهانی خواهم رساند.

در پایان رضوانی تأکید کرد: جامعه ورزش باید در کنار مردم عزیز بایستند و به همه بفهمانند که با رمز «یا علی» و تکیه بر ذات الهی، هیچ قدرتی نمی‌تواند استقلال و تمامیت ارضی ایران را خدشه‌دار کند. ورزش، زبان صلح است و ما از حرمت این میهن، دفاع خواهیم کرد.