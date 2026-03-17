اقامه نماز باشکوه عید سعید فطر در حرم مطهر امام رضا(ع)

به گزارش خبرگزاری مهر، حجتالاسلام حسین شریعتی نژاد اظهار کرد: نماز عید سعید فطر به امامت آیت الله سید احمد علمالهدی، نماینده ولیفقیه در خراسان رضوی و امامجمعه مشهد، در صحن پیامبر اعظم (ص) حرم مطهر رضوی اقامه خواهد شد.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی افزود: در صورت اعلام روز جمعه ۲۹ اسفندماه ۱۴۰۴ بهعنوان روز عید سعید فطر، برنامههای این روز از ساعات اولیه صبح با قرائت دعای شریف ندبه آغاز میشود و پس از آن نماز عید سعید فطر با حضور گسترده زائران و مجاوران در حرم مطهر رضوی اقامه خواهد شد.
وی با اشاره به پیشبینی حضور گسترده نمازگزاران در این آیین عبادی گفت: محور اصلی برگزاری نماز عید سعید فطر صحن پیامبر اعظم (ص) خواهد بود که ظرفیت پذیرش حدود ۷۰ هزار نمازگزار را دارد.
شریعتی نژاد، ادامه داد: باتوجهبه استقبال گسترده زائران برای شرکت در نماز عید فطر در جوار مضجع شریف رضوی، علاوه بر صحن پیامبر اعظم (ص)، در صحنها و بستهای مختلف حرم مطهر نیز تمهیدات لازم برای استقرار نمازگزاران پیشبینی شده است.
معاون تبلیغات اسلامی حرم مطهر رضوی تصریح کرد: بر همین اساس صحنهای غدیر، کوثر، امام حسن مجتبی (ع)، آزادی و بعثت، همچنین رواق غدیر و بستهای شیخ طوسی، بابالسلام، باغ رضوان و طبرسی از جمله فضاهایی هستند که برای اقامه نماز باشکوه عید سعید فطر در نظر گرفته شدهاند.
وی همچنین با اشاره به پیشبینی فضای مناسب برای حضور بانوان، گفت: رواق بزرگ امام خمینی (ره) علاوه بر صحنهای حرم مطهر بهعنوان محل ویژه استقرار بانوان نمازگزار برای اقامه نماز عید سعید فطر در نظر گرفته شده است.
شریعتی نژاد در ادامه به تمهیدات اجرایی این مراسم عبادی اشاره کرد و افزود: هزار و ۵۰۰ نفر از خادمیاران بخش «زلال رضوان» در دو بخش خواهران و برادران مسئولیت تنظیم صفوف نماز، هدایت و راهنمایی نمازگزاران به صفوف و ایجاد نظم لازم برای برگزاری هرچه باشکوهتر این آیین عبادی را بر عهده خواهند داشت.
