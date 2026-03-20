۲۹ اسفند ۱۴۰۴، ۲۰:۵۹

نماز عید فطر در سنقر اقامه می‌شود

کرمانشاه - رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی از برگزاری نماز عید سعید فطر به امامت امام جمعه این شهرستان در مسجد حضرت جوادالائمه (ع) خبر داد.

علی حشمتی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک فرارسیدن سال نو و عید سعید فطر اظهار کرد: تمهیدات لازم برای برگزاری باشکوه نماز عید سعید فطر در شهرستان سنقروکلیایی پیش‌بینی شده و این آیین عبادی با حضور اقشار مختلف مردم برگزار خواهد شد.

وی افزود: با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده و همکاری دستگاه‌های مرتبط، شرایط لازم برای حضور نمازگزاران در این مراسم معنوی فراهم شده است.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی در خصوص زمان و مکان برگزاری این مراسم گفت: برنامه نماز عید فطر از ساعت ۶:۳۰ صبح آغاز می‌شود و اقامه نماز رأس ساعت ۷:۱۵ برگزار خواهد شد.

حشمتی ادامه داد: محل برگزاری نماز عید سعید فطر مسجد حضرت جوادالائمه (ع) واقع در محله سازمانی شهر سنقر تعیین شده است.

وی همچنین از اقامه این نماز به امامت حجت‌الاسلام والمسلمین مرتضی رضایی امام جمعه سنقروکلیایی خبر داد و از نمازگزاران خواست برای سهولت در برگزاری مراسم، زیرانداز سبک و مهر شخصی به همراه داشته باشند.

