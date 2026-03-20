به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید احمد علم‌الهدی در خطبه سیاسی این هفته که در حرم مطهر رضوی برگزار شد، با بیان اینکه تا به اکنون ما ماه رمضانی سپری نکردیم که همزمان هم ماه رمضان و هم ماه محرم باشد، نداشتیم، اظهار کرد: ماه رمضان گذشت، ولی این ماه بر ما ماه محرم گذشت؛ داغ جانگداز رهبر شهید ما، ماه رمضان را محرم کرد و شبهای احیا را برای ما ایام عاشورا و تاسوعا کرد، رهبر شهیدی که همه جا ما به ایشان پناه می بردیم و همه چیز ما به آقا وابسته بود.

امام جمعه مشهد ضمن قدردانی از حضور مردم در صحنههای انقلابی افزود: مردم از شما متشکرم که خیلی بزرگوارید، شما این داغ را در خود هموار کردید، مرحبا به شما مردم با این حضورتان و هیجانات پرشوری که در خیابانها از خود در شکل های مختلف نشان دادید؛ این همت شما مردم بود و آفرین به شما مردم.

وی ادامه داد: خداوند متعال در قرآن کریم دو تا آیه دارد که با شرایط امروز در کشور ما هر دو مصداق پیدا کرده است، نخست آیه ۱۷۳ سوره صافات است که خداوند متعال در این آیه شریفه میفرماید« لشگر ما لشگر پیروز است» و در آیه مبارکه ۵۶ سوره مائده نیز میفرماید «حزب خدا پیروز و غالب است»؛ هر دو این آیه در کشور ما مصداق پیدا کرد، دشمنی که در هر کجا نامش بدنها را میلرزاند و همه دنیا در برابر او چارهای جز تسلیم نداشتند، آبرویش به دست رزمندگان ما در سراسر دنیا رفت و خوار و دلیل شد.

علم الهدی گفت :دشمن ما امروز قدرت برگشت از این جنگ را ندارد و راهی که تا به اینجا آمده را نمیتواند، برگردد، این قدرت رزمندگان ما لشگر خداست و شما که در خیابانها جمع شدید و در شرایط مختلف و سخت و حتی شرایطی که بر سر برخی از شما مردم بمب فرود میآمد، ایستادید، «حزب الله» هستید. منتهی خواهران و برادران توجه داشته باشید این حزب الله بودن تنها به ماه رمضان اختصاص ندارد، بلکه در تمام زمانها حزب الله است، بنابراین شما مردم عزیز بعد از ماه مبارک رمضان نیز این روحیه و جهاد خود را ادامه دهید، زیرا تا جنگ هست، شما حزب الله هستید، تا لشگرخدا با دشمن میجنگد، شما حزب الله هستید؛ این روحیه را حفظ کنید.

امام جمعه مشهد تمام قدرت نظام جمهوری اسلامی ایران را پس از امداد الهی، حضور مردم در صحنه دانست و اضافه کرد: ویژگی «مردم باوری» در هر سه رهبر انقلاب کبیر ما وجود داشت و دارد، امام خمینی میفرمودند به من خدمتکار بگویید بهتر از رهبر است و یا در یکی از ملاقاتهای عمومی وقتی جوانی شعار داد که «توطئه چپ و راست کوبندهاش روح الله است»، ایشان خطاب به آن جوان فرمودند که کوبنده توطئه های دشمن شما هستید، روح الله کیست. همچنین رهبر شهید ما آیت الله عظمی خامنه ای نیز در یکی از سخنرانیهای خودشان ۹۹ بار نام مردم را بردند. رهبر سوم انقلاب نیز که امروز سایهاش بر سرماست و به حضورشان افتخار میکنیم نیز در نخستین پیام خودشان گفتند در یک هفته ای که رهبری تعیین نشده بود شما مردم کشور را رهبری کردید، نیروی نظامی با حمایت شما میجنگید، پس شما رهبر خودتان بودید.

وی بیان کرد: مردم باوری سه رهبر انقلاب ما اینگونه بود، و این اعتقاد و عرصه را شما مردم حفظ کنید و از این صحنه و عرصه بیرون نروید، دشمن از این اجتماعات شما به مراتب از موشک بیشتر میترسد؛ امروز دشمن با خود فکر میکند اگر بتوانم جواب موشکها را بدهم، با این مردم چه کنم، مگر میشود با آنها مقابله کرد و جنگید؛ یعنی هر توطئه شیطانی دشمن با شما مردم خاکستر میشود. تجزیه طلبان از بیرون وارد کشور شوند و یا مزدوران داخلی هر چه تلاش کنند که با اغتشاش و آشوب کشور را به هم بریزند، با حضور شما مردم تمام این توطئه های دشمن خاکستر میشود.

علم الهدی افزود: حضور شما مردم در عرصه ارزش بسیاری دارد، حتما آن را حفظ کنید و با کمال قدرت در این میدانها بایستید، حتما دشمن با حضور شما عقب نشینی میکند، در حال حاضر نیز او در سایه سقوط قرار گرفته است زیرا بی آبرویی دشمن در دنیا برای ما محقق شده است، این که جهانیان فکر میکردند، استکبار قدرت اول دنیا است، پوشالی است و این اولین فتح و پیروزی ما توسط رزمندگان است که آبروی دشمن را در دنیا بردند. بعضی از عزیزان یک خورده احساس وحشت میکنند که دشمن دارد زیرساختها و مسئولین ما که ذخایر انقلاب ما بودند را شهید میکنند، با این شرایط نتیجه این جنگ چه میشود.

امام جمعه مشهد ابراز کرد: جواب شما را خدا در قرآن میدهد، برادران و خواهران قرآن می فرماید «هرچی شما ضربه خوردید، دشمن از شما بیشتر ضربه خورده است»؛ آنچه آمریکا با همه قدرتش از دست داد را حساب کنید، خیلی بیشتر از ما بوده است، او تمام پایگاهها و امکانات نظامی خود را از دست داده است؛ تمام قدرت او ناوهایش بود که دنیا را می ترساند اما هر دو ناو او شکست خورد و برگشت، پس حداقل پیروزی را به دست آوردیم. تنگه هرمز را بستند، دنیا مستأصل شد، روزانه ۲۱ میلیون بشکه نفت از این آبراهه بیرون میرفت که یک پنجم مصرف نفت جهان را تامین میکرد، این آبراهه را ما بستیم و اکنون دنیا مستأصل شده است و بر سر آمریکا ریختند چون فهمیدند ایران و اسلام چه قدرتی دارد.

وی تاکید کرد: پس با این شرایط ما تا به اکنون پیروز هستیم؛ آیه قرآن برای ما محقق شد و مصداق پیدا کرد و این عنایت خداست. خداوند متعال با این پیروزیهای رزمنده های اسلام و آبروریزی دشمن به ما خیلی نعمت داده است که امیدواریم در ادامه این نعمت ها ریشه دشمن ما کنده شود و نابود گردد.