به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین سیدمحمدنبی موسوی‌فرد در پیامی خطاب به مردم خوزستان با قدردانی از ایستادگی و حضور مردم در صحنه‌های مختلف، از آنان خواست برای خنثی‌سازی توطئه‌های احتمالی دشمنان در آستانه چهارشنبه آخر سال در میادین اصلی شهر حضور داشته باشند.

وی در ابتدای این پیام آورده است: خدای متعال را به سبب پایمردی و اراده نستوه شما سپاس می‌گویم و از درگاه حضرت احدیت آرزوی بهترین مقدرات و شیرینی پیروزی بزرگ برای شما را خواستارم.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان ادامه داد: در این ۱۷ روز از شهادت امام خامنه‌ای عزیز و آغاز جنگ ناجوانمردانه دو رژیم تروریستی، چنان وجود پر برکت و مردانه خود را به رخ دشمن کشیدید که شیطان آمریکایی مجبور شد حضور بی‌نظیر شما را محصول هوش مصنوعی بداند و اصل آن را انکار کند.

وی افزود: اکنون و در آستانه چهارشنبه آخر سال ممکن است تعداد محدودی عناصر فریب‌خورده اقداماتی بزدلانه رقم بزنند که زحماتی برای نیروهای امنیتی و کادر درمان ایجاد کرده و از سوی دیگر دشمن زبون را خشنود سازند.

موسوی‌فرد تصریح کرد: بی‌تردید خداوند به واسطه حضور بی‌بدیل شما در میدان، این توطئه احتمالی را نیز خنثی خواهد کرد.

وی گفت: از همه مردم که صاحبان اصلی این کشور و انقلاب‌اند تقاضا دارم امروز سه‌شنبه و فردا از ساعات نخستین شب در میادین اصلی شهر حضور یابند و مانع هرگونه شیطنت عناصر فریب‌خورده شوند.

نماینده ولی‌فقیه در خوزستان در پایان تأکید کرد: خداوند همواره به سبب حضور شما فتنه‌های بزرگی را از بین برده و این بار نیز ان‌شاءالله حضوری پرثمر و نتیجه‌بخش رقم خواهد خورد.