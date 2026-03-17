به گزارش خبرنگار مهر، عصر امروز سه‌شنبه ۲۶ اسفندماه وقوع یک حادثه رانندگی در ۱۵ کیلومتری شرق جاسک محدوده روستای «هشدان» منجر به واژگونی دو خودرو و بروز خسارات مالی گسترده شد.

در این حادثه یک دستگاه خودروی سواری پژو پارس با سه سرنشین « دو زن و یک مرد » به دلایل نامشخصی از مسیر اصلی منحرف و واژگون شد. همزمان یک دستگاه تریلی حامل ۲۰ تن بار هندوانه نیز در این محور کنترل خود را از دست داد و با واژگونی بار در سطح جاده، صحنه حادثه را تشدید کرد.

گزارش‌های اولیه حاکی از آن است که خودروی پژو پارس لحظاتی پس از واژگونی دچار حریق شد و به‌طور کامل در آتش سوخت اما با هوشیاری و اقدام به‌ موقع، سرنشینان پیش از شعله‌ور شدن خودرو موفق به خروج از آن شدند.

این سانحه در مجموع ۴ مصدوم برجای گذاشت که جهت مداوا به مراکز درمانی منتقل شده‌اند. خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته و علت دقیق وقوع آن توسط کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.

