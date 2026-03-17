بسیج اساتید حمله آمریکا به ناوشکن «دنا» را محکوم کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان بسیج اساتید کشور در بیانیه‌ای با محکومیت حمله ارتش آمریکا به ناوشکن «دنا» که به شهادت شماری از نیروهای دریایی ایران انجامید، این اقدام را نقض آشکار قوانین بین‌المللی و نشانه استیصال آمریکا در برابر اقتدار جمهوری اسلامی ایران دانست.

متن بیانیه به شرح زیر است:

بسم رب الشهدا و الصدیقین

«وَ لا تَحْسَبَنَّ الَّذینَ قُتِلُوا فی سَبیلِ اللَّهِ أَمْواتاً بَلْ أَحْیاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ یُرْزَقُونَ»

(آل عمران/۱۶۹)

ملت شریف ایران اسلامی

حمله ناجوانمردانه ارتش تروریستی آمریکا به ناوشکن جمهوری اسلامی ایران «دنا»، پرده دیگری از ماهیت ضدبشری استکبار جهانی را آشکار ساخت. سازمان بسیج اساتید کشور این ضایعه اسفناک را که منجر به شهادت جمعی از غیورترین فرزندان این مرز و بوم که حافظ امنیت آب های سرزمینی و منافع ملی ایران در آب های آزاد بودند، گردید، به پیشگاه ولی‌عصر(عج)، فرماندهی معظم کل قوا(مدظله‌العالی)، ملت قهرمان ایران و خانواده‌های مکرم این شهدای والامقام تبریک و تسلیت عرض می‌نماید.

ناوشکن دنا در مسیر بازگشت از رزمایش دریایی «میلان ۲۰۲۶» در هند، مورد هجوم ددمنشانه زیردریایی ارتش تروریستی آمریکا قرار گرفت. این ناو به عنوان سفیر صلح و میهمان رسمی کشور هند، بر اساس پروتکل‌های بین‌المللی فاقد هرگونه مهمات جنگی بود و سرنشینان بی‌دفاع آن در اوج مظلومیت به شهادت رسیدند.

جنایت واشنگتن در آب‌های بین‌المللی و در نزدیکی سواحل سریلانکا، فراتر از یک اقدام خصمانه نظامی، یک پیام روشن برای جامعه ملل داشت: آمریکایی که دم از نظم بین‌المللی می‌زند، اولین کسی است که قوانین آن را زیر پا می‌گذارد. این حمله کور، نه از سر قدرت، که از سر استیصال و درماندگی در برابر صلابت جمهوری اسلامی ایران در عرصه دیپلماسی و تعاملات بین‌المللی صورت گرفت.

دشمن با هدف قرار دادن سفیران صلح ایران، در حقیقت به همه موازین انسانی و حقوقی تیر خلاص زد. آنها پنداشته‌اند با این جنایت می‌توانند ملت ایران را به زانو درآورند، اما غافل از آنکه تاریخ گواهی داده است خون مظلوم، همیشه بر شمشیر ظالم پیروز شده است.

شهدای ناو دنا به جامعه علمی و دانشگاهی کشور آموختند که علم و فناوری بدون غیرت و شجاعت، ارزش دفاع از کیان میهن را ندارد. این جوانان دریادل با حضور در آب‌های دور به عنوان سفیران صلح، نشان دادند که ایران اسلامی امروز به مرحله‌ای از خودباوری رسیده که فرزندانش در کنار قدرت‌های جهانی، حرف برای گفتن دارند و همین عزت و سربلندی، برای دشمنان تحمل‌ناپذیر است.

جامعه نخبگانی کشور وظیفه خود می‌داند که در مقابل این جنایت، ضمن حفظ و تقویت گفتمان مقاومت، زمینه‌های علمی و فناوری را برای پاسخ هوشمندانه به چنین اقداماتی فراهم آورد. خون پاک این شهدا، نهال مقاومت را در دل دانشگاه‌ها آبیاری خواهد کرد و اراده ملت ایران را برای دفاع از حقوق مسلم خود مستحکم‌تر می‌نماید.

آمریکای جنایتکار پنداشته با این پیروزی ظاهری می‌تواند ملت ایران را به زانو درآورد، اما غافل از آنکه سنت الهی بر این است که خون مظلوم، هرگز پایمال نمی‌شود. قرآن کریم به مؤمنان وعده داده است که سرانجام، پیروزی از آنِ حق است و باطل رفتنی است. این شهدا زنده‌اند و نزد پروردگارشان روزی می‌خورند و امروز نوبت ملت ایران است که بار دیگر به دشمنان ثابت کند در سایه نام هر شهید، هزاران دلاور دیگر برخواهد خاست.

نسل جوان و دانشجوی این مرز و بوم، با الهام از این شهدا، راه آنان را ادامه خواهند داد و دشمنان بدانند که آرزوی تسلیم ایران اسلامی را به گور خواهند برد.

یادشان گرامی، راهشان پررهرو و نامشان جاودان باد.

سازمان بسیج اساتید کشور

۲۶ اسفندماه ۱۴۰۴