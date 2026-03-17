بولتون: ترامپ راه خروج از درگیری را نمی داند

به گزارش خبرگزاری مهر، جان بولتون مشاور اسبق امنیت ملی آمریکا با توجه به شکست طرح‌های دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده در جنگ با ایران، گفت که وی راه خروج از این درگیری را نمی‌داند.

آنتی وار: ترامپ التماس می کند و جهان به او نه می گوید

از سوی دیگر وبگاه آمریکایی آنتی‌وار در گزارشی نوشت: دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به بقیه کشورها التماس می‌کند که برای بازگشایی تنگه هرمز کمک کنند، اما جهان به او «نه» می‌گوید.

بسته ماندن تنگه هرمز در نتیجه تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران موجب ثبت بالاترین قیمت برای گازوئیل در چهار سال گذشته شد.

میانگین قیمت گازوئیل در آمریکا که شریان حیاتی حمل و نقل، کشاورزی و ساخت‌وساز ایالات متحده است، برای اولین بار درچهار سال اخیر به بالای پنج دلار در هر گالن رسید!

همچنین، ممدوح سلامه کارشناس اقتصاد انرژی نیز هشدار داد که ادامه بسته ماندن تنگه هرمز باعث افزایش چشمگیر کسری بودجه آمریکا خواهد شد.

وی تصریح کرد: تداوم بستن تنگه هرمز ممکن است دولت فدرال را به گسترش چاپ دلار برای جبران این کسری سوق دهد که این امر علاوه بر افزایش تورم مالی، فشار زیادی بر اقتصاد جهانی وارد خواهد کرد.