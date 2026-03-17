به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، سازمان صداوسیما در پی تجاوز صهیونی - آمریکایی، پویش ملی تولید پادکست «هم‌صدا برای ایران» را برگزار می کند.

در متن فراخوان این پویش آمده است:

«اینجا کشوری است که تاریخ، با صدای مردم نوشته می‌شود و حالا نوبت صدای توست. این روزهای وطن را روایت کن

سه دقیقه... از امید بگو ... از باهم بودن‌ ... از ایران»

علاقه‌مندان برای شرکت در این پویش می توانند پادکست را ضبط و به پویش ملی «هم‌صدا برای ایران» بپیوندند.

پادکست های منتخب از صدا و سیما پخش و در کانال های مجازی قرار خواهد گرفت.