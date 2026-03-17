مرادی:تقویت ناوگان اورژانس هرمزگان با استفاده از ظرفیت خیرین ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی با حضور در ستاد اورژانس دانشگاه علوم پزشکی استان از واحدهای ارتباطات، نقلیه و پایش مراقبت‌های بالینی این مرکز بازدید کرد و از نزدیک در جریان چالش‌ها و توانمندی‌های این مجموعه قرار گرفت.

مرادی در حاشیه این بازدید، اورژانس را یک سیستم حیاتی برای نجات جان شهروندان توصیف کرد و گفت: با توجه به وسعت جغرافیایی و پراکندگی جمعیت در هرمزگان افزایش تعداد پایگاه‌های اورژانس یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است تا از مرگ‌ومیرهای ناشی از تأخیر در امدادرسانی جلوگیری شود.

وی با اشاره به لزوم نوسازی ناوگان آمبولانسی استان، تصریح کرد: هرمزگان ظرفیت‌های عظیمی در حوزه خیرین سلامت دارد. اگر این پتانسیل به درستی هدایت شود، می‌توان بسیاری از کمبودها در تجهیز پایگاه‌های جدید و ارتقای ناوگان را در کوتاه‌مدت برطرف کرد.

نماینده مردم هرمزگان خاطرنشان کرد: پیگیری برای تخصیص بودجه‌های دولتی و جذب مشارکت‌های مردمی در دستور کار قرار دارد تا زیرساخت‌های امدادی استان متناسب با نیاز شهروندان توسعه یابد.



در این بازدید یاسر خوانچه‌مهر سرپرست اورژانس هرمزگان نیز با ارائه گزارشی از وضعیت موجود بر لزوم حمایت‌های قانون‌گذار برای نوسازی تجهیزات و افزایش توان عملیاتی این مرکز تأکید کرد.