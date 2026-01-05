اضافه شدن یک دستگاه آمبولانس جدید به ناوگان اورژانس بندرلنگه

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی سالمی، رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان اظهار کرد: این آمبولانس با هدف ارتقا سطح خدمات پیش بیمارستانی و افزایش توان عملیاتی اورژانس، بویژه در محورهای مواصلاتی، از سوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به ناوگان اورژانس بندرلنگه واگذار شده و در راستای ارتقای خدمات پیشبیمارستانی، در پایگاههای اورژانس جادهای مورد استفاده قرار خواهد گرفت.
وی با تأکید بر اهمیت پوشش سریع و مؤثر حوادث جادهای اظهار داشت: با توجه به حجم تردد در شهرستان بندرلنگه، تقویت پایگاههای اورژانس جادهای نقش مهمی در کاهش زمان رسیدن بر بالین مصدومان و افزایش شانس نجات بیماران دارد.
رئیس دانشکده علوم پزشکی غرب هرمزگان افزود: توسعه و نوسازی ناوگان اورژانس، در کنار ارتقای تجهیزات و توان نیروی انسانی، از اولویتهای این دانشکده در راستای حفظ سلامت و امنیت جانی شهروندان و مسافران است.
سالمی در پایان ضمن قدردانی از شاهرخی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، بواسطه نگاه حمایتی و توجه ویژه به تقویت زیرساختهای حوزه اورژانس و فوریتهای پزشکی در غرب استان، از تلاشهای مجموعه اورژانس ۱۱۵ شهرستان بندرلنگه نیز قدردانی و ابراز امیدواری کرد با ادامه این روند، شاهد بهبود هرچه بیشتر کیفیت خدمات فوریتهای پزشکی در منطقه باشیم.
نظر شما