به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پاسدار حسین درویشی معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام سجاد (ع) استان هرمزگان، عصر شنبه در آیین وداع با پیکر مطهر شهید «مصطفی ارکاک» از شهدای حمله تروریستی اخیر، در جمع مردم شهیدپرور شهر بیکاه، ضمن تسلیت شهادت این سرباز وطن، اظهار داشت: شهادت مظلومانه دانش‌آموزان مدرسه شجره طیبه میناب و همچنین رزمندگان ناحیه بستک، دل‌ها را جریحه‌دار کرد، اما این شهادت‌ها نشان داد که خون پاک این عزیزان، یقه استکبار جهانی و رژیم غاصب صهیونیستی را گرفته و آنها را به بن‌بست رسانده است.

سرهنگ درویشی با گرامیداشت یاد و خاطره شهید ارکاک، که افتخار آشنایی با وی را در دوران خدمتش در شهرستان بستک داشته است، تصریح کرد: شهید مصطفی ارکاک تا دیروز در لباس سربازی، پاسدار حریم ولایت بود و امروز به کاروان سرخ شهدا پیوسته است. این شهادت‌ها، نشانه زنده بودن راه حق و ادامه‌دهنده راه سیدالشهدا (ع) است.

وی با تأکید بر حضور حماسی مردم در مراسم تشییع شهدا، گفت: این وداع‌ها صرفاً یک سوگ نیست، بلکه یک سوگ حماسی و تجدید بیعتی دوباره با امام زمان (عج) و نائب برحقش، مقام معظم رهبری است. حضور شما مردم ولایی در گرما و با دهان روزه، نشان داد که همچنان پای آرمان‌های انقلاب و اسلام ایستاده‌اید و این حضور میدانی، بزرگترین پشتوانه برای نیروهای مسلح و اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران است.

معاون هماهنگ‌کننده سپاه امام سجاد (ع) خطاب به خانواده معظم شهید ارکاک عنوان کرد: به خود ببالید که چنین فرزند رشیدی را در راه دفاع از حریم اسلام و میهن تقدیم کردید. این شهدا رفتند تا پرچم اسلام برافراشته بماند و راه برای ظهور حضرت حجت (عج) هموارتر شود.

سرهنگ درویشی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نقش تعیین‌کننده مردم در صحنه‌های مختلف انقلاب، تأکید کرد: امروز دشمن و استکبار بدانند که تا پای جان، پای نظام و انقلاب و پشتیبان ولایت فقیه هستیم. عهد می‌بندیم که راه شهدایی چون مصطفی ارکاک را ادامه دهیم و از آرمان‌های آنان ذره‌ای کوتاه نیاییم.

وی در پایان با سردادن شعار «مرگ بر اسرائیل» و «مرگ بر آمریکا»، بر انزجار مردم استان هرمزگان از جنایات استکبار جهانی تأکید کرد و یاد و خاطره همه شهدای دانش‌آموز و مدافع وطن را گرامی داشت.