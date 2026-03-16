۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۱۳:۰۲

عراقچی: هیچ پیامی ارسال نکردیم و تقاضای آتش‌بس نداشتیم

عراقچی: هیچ پیامی ارسال نکردیم و تقاضای آتش‌بس نداشتیم

وزیر خارجه گفت: هیچ پیامی ارسال نکردیم و تقاضای آتش‌بس نداشتیم. اما این جنگ باید پایان یابد به صورتی که دیگر ادامه نداشته باشد و دشمنان به فکر تجاوز نیفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی امروز دوشنبه ۲۵ اسفندماه پس از پایان آخرین نشست سخنگوی دستگاه دیپلماسی در سال جاری با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این روزها، روزهای سخت اما غرورانگیزی را پشت سر می‌گذاریم که در تاریخ ایران بی‌نظیر است. ما یک جنگ را پشت سر گذاشتیم و در جریان تجربه یک جنگ دیگر هستیم. شهدای زیادی را تقدیم کردیم. از مسئولین، فرماندهان، مردم و در راس همه مقام معظم رهبری که شایسته رسیدن به این مقام بودند. این مدال افتخار در کارنامه یک عمر مجاهدت ایشان کم بود که اضافه شد.

عراقچی گفت: سال سختی بود اما با غرور و عزت. ما جنگی را در ابتدا داشتیم که دشمنان با درخواست تسلیم بدون و قید و شرط شروع کردند و در پایان دوازده روز، درخواست آتش بس کردند. این بار همان سناریو را با شدت بیشتری انجام دادند تا تسلیم بدون قید و شرط اتفاق بیفتد.

وزیر خارجه ادامه داد: امرو بعد از تقریبا ۱۵ روز از جنگ برای امنیت تنگه هرمز متوسل به کسانی می‌شوند که تا دیروز دشمن حساب می‌کردند و از کشورهای دیگر می‌خواهند که به آنها کمک کنند. تنگه هرمز از نظر ما باز است ولی به روی دشمنان ما و کسانی که به کشور ما تجاوز ناجوانمردانه انجام دادند و متحدانشان بسته است.

وی تاکید کرد: هیچ پیامی ارسال نکردیم و تقاضای آتش‌بس نداشتیم. اما این جنگ باید پایان یابد به صورتی که دیگر ادامه نداشته باشد و دشمنان به فکر تجاوز نیفتند. تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند. فهمیدند که با چه ملتی مواجه هستند و در دفاع تردیدی ندارد و جنگ را تا هرجا که لازم باشد ادامه می‌دهند.

عراقچی خاطرنشان کرد: دیپلماسی و میدان ضلع سوم دارد و آن رسانه است. این در جنگ اخیر هم نمایان شد. همزمان جنگ روایت‌ها ادامه دارد و سربازان جنگ روایت‌ها شما هستید. اینکه از روایت طرف مقابل جلوگیری می‌کنید و روایت صحیح را بیان می‌کنید.

وی در ادامه گفت: مطمئن هستم که ما در همین روزهای آینده مجددا دیدار خواهیم داشت و پیروزی را جشن می‌گیریم.

کد خبر 6776131
نفیسه عبدالهی

    • IR ۱۵:۰۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      جشن پیروزی بدون نابودی اسراییل، جشن واقعی و پایدار نخواهد بود چون توبه گرگ مرگ است. تا رژیم صهیونیستی هست به فکر نابودی ایران هست و اکنون که مار زخمی شده رها کردن آن به صلاح و مملکت نیست. آنها باز هم به فکر حمله خواهند افتاد آقای عراقچی. حالا که تا نزدیکی فتح قدس پیش رفتیم و مردم در صحنه حاضر و پشتیبان هستند چرا دم از پایان جنگ می زنید؟ پس انتقام خون رهبر انقلاب چه می شود؟ انتقام خون ایشان فقط نابودی رژیم صهیونیستی و اخراج آمریکا از منطقه خواهد بود.

