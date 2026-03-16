به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس عراقچی امروز دوشنبه ۲۵ اسفندماه پس از پایان آخرین نشست سخنگوی دستگاه دیپلماسی در سال جاری با حضور در جمع خبرنگاران اظهار کرد: این روزها، روزهای سخت اما غرورانگیزی را پشت سر می‌گذاریم که در تاریخ ایران بی‌نظیر است. ما یک جنگ را پشت سر گذاشتیم و در جریان تجربه یک جنگ دیگر هستیم. شهدای زیادی را تقدیم کردیم. از مسئولین، فرماندهان، مردم و در راس همه مقام معظم رهبری که شایسته رسیدن به این مقام بودند. این مدال افتخار در کارنامه یک عمر مجاهدت ایشان کم بود که اضافه شد.

عراقچی گفت: سال سختی بود اما با غرور و عزت. ما جنگی را در ابتدا داشتیم که دشمنان با درخواست تسلیم بدون و قید و شرط شروع کردند و در پایان دوازده روز، درخواست آتش بس کردند. این بار همان سناریو را با شدت بیشتری انجام دادند تا تسلیم بدون قید و شرط اتفاق بیفتد.

وزیر خارجه ادامه داد: امرو بعد از تقریبا ۱۵ روز از جنگ برای امنیت تنگه هرمز متوسل به کسانی می‌شوند که تا دیروز دشمن حساب می‌کردند و از کشورهای دیگر می‌خواهند که به آنها کمک کنند. تنگه هرمز از نظر ما باز است ولی به روی دشمنان ما و کسانی که به کشور ما تجاوز ناجوانمردانه انجام دادند و متحدانشان بسته است.

وی تاکید کرد: هیچ پیامی ارسال نکردیم و تقاضای آتش‌بس نداشتیم. اما این جنگ باید پایان یابد به صورتی که دیگر ادامه نداشته باشد و دشمنان به فکر تجاوز نیفتند. تا همین الان هم درس خوبی فرا گرفتند. فهمیدند که با چه ملتی مواجه هستند و در دفاع تردیدی ندارد و جنگ را تا هرجا که لازم باشد ادامه می‌دهند.

عراقچی خاطرنشان کرد: دیپلماسی و میدان ضلع سوم دارد و آن رسانه است. این در جنگ اخیر هم نمایان شد. همزمان جنگ روایت‌ها ادامه دارد و سربازان جنگ روایت‌ها شما هستید. اینکه از روایت طرف مقابل جلوگیری می‌کنید و روایت صحیح را بیان می‌کنید.

وی در ادامه گفت: مطمئن هستم که ما در همین روزهای آینده مجددا دیدار خواهیم داشت و پیروزی را جشن می‌گیریم.