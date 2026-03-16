۲۵ اسفند ۱۴۰۴، ۸:۳۲

عراقچی: اسرائیل باید به خاطر جنایات جنگی خود مجازات شود

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: اسرائیل باید به خاطر جنایات جنگی خود مجازات شود و جامعه جهانی باید در این زمینه اقداماتی جدی انجام دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در اظهاراتی تأکید کرد که اسرائیل به دلیل جنایت‌های خود علیه محیط زیست باید مورد مجازات قرار گیرد.

وی با اشاره به بمباران مخازن سوخت در تهران توسط اسرائیل، این اقدام را نقض حقوق بین‌الملل و مصداقی از جنایت علیه محیط زیست دانست.

عراقچی خاطرنشان کرد که این حملات نه تنها به زیرساخت‌های حیاتی آسیب می‌زند، بلکه شهروندان را با آسیب‌های بلندمدت به سلامت و رفاه خود مواجه می‌کند. وی افزود که آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی ناشی از این اقدامات می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که نسل‌ها ادامه یابد.

وزیر امور خارجه در پایان تأکید کرد که اسرائیل باید به خاطر جنایات جنگی خود مجازات شود و جامعه جهانی باید در این زمینه اقداماتی جدی انجام دهد.

کد خبر 6775895
هادی رضایی

    نظرات

    • IR ۰۹:۰۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      آقای عراقچی علیرغم احترامی که برای شما قائلم اما با نظر شما مخالفم. مجازات کافی نیست. اسرائیل باید محو بشه. هر اقدامی به جز این یعنی خیانت به خون رهبر شهید ایران و سایر شهدا و جانبازان. آقای عراقچی یکبار برای همیشه این غده سرطانی رو از منطقه حذف کنید. مماشات و مذاکره بسه. نشون بدید فرزند دلیر ایران اسلامی هستید و اگر نمیتونید کنار بکشید تا دلیران ایران این فاسدان روزگار را حذف کنند.
    • اذرگون IR ۰۹:۴۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      جامعه جهانی که معلوم نیست داره چیکار می کنه ،فقط نگاه می کنه همین ،
    • IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      چرا آمریکا رو نگفته؟
    • اذرگون IR ۱۰:۱۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      جامعه جهانی که معلوم نیست داره چیکار می کنه ،وکار خاصی نمی کنند ،امریکا واسرائیل فقط حرف زور رو می فهمند همین
    • IR ۱۲:۵۷ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      بمباران و قتل عام مردم عادی در تهران و سایر شهرهای ایران توسط جنگنده های و پهپاد های آمریکا جنایتکار و اسرائیل جنایتکار، این اقدام وحشی گری و غیر انسانی نقض حقوق بین‌الملل و مصداقی از جنایت علیه بشریت است. درخواست از رئیس قوه قضائیه آمریکا؛ از قوه قضائیه آمریکا در خواست داریم ترامپ را به دلیل جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ ایران مرتکب شده است باید تحویل به ایران به دهد. اگر تحویل ندهد و ما انتقام خون شهدا را از آمریکایی ها در کشورهای منطقه می گیریم
      • IR ۱۴:۵۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      • IR ۱۵:۰۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
        سربازان آمریکایی سریعا منطقه را ترک کنند وگرنه هرکجا باشند، زیر آوار دفن خواهند شد سربازان آمریکایی سریعا منطقه را ترک کنید و گرنه شما را در هر نقطه‌ای از منطقه بویژه در هتل‌ها، تونل ها، شهرک‌های صنعتی و پناهگاه‌های زیرزمینی باشید زیر آوار دفن خواهیم کرد.
    • IR ۱۲:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      جامعه جهانی از سال 1945 تاکنون شریک جرم جنایت های آمریکا و متحدانش بوده است
    • IR ۱۳:۱۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      اسرائیل جنایتکار به خاطر جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت در جنگ ایران باید به طور کامل نابود شود
    • ایرانی IR ۱۳:۲۳ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      پاسخ
      مالیرانیهاچیزهای باارزشی راازدست دادیم رهبر فرماندهان دانش آموزان که نسل آینده بودند ملوانان ورزشکاران راازدست دادیم.خانه هاویران شد ولی چیزهای باارزشتربه دست آوردیم به اضافه برگ برنده هامون واون امتیازاتی که به دشمن در مذاکرات ندادیم.ماضربه سختی خوردیم.اماضربه سختی به دشمنان زدیم ومیزنیم.بایدبررسی کنیم فکر کنیم ببینیم چه ضربه های تاثیرگذاربزرگتری میتونیم بهشون بزنیم.جنگ درسته بدیهایی داره اماخوبیهایی هم داره.ماپایگاههای امریکارازدیم اسراییل رازدیم تنگه هرمزرابستیم
    • IR ۱۴:۴۴ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      پاسخ
      و این در حالی است که از سال 1945 تاکنون در جامعه جهانی قانون و عدالت وجود ندارد که اسرائیل به خاطر جنایات جنگی خود مجازات شود درخواست ما از سپاه فقط نابودی اسرائیل و هم همه پایگاه های آمریکا در سراسر منطقه و گرفتن انتقام خون شهدا از جنایتکاران جنگی است و هم واجب است.
    • IR ۱۴:۵۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      اگر کشتی‌های جنگی وارد تنگه هرمز شود می زنیم و نابود می کنیم
    • IR ۱۴:۵۵ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      ترامپ جنایتکار از سال 1397 تاکنون ثابت کرده است و نشان داده است که بویی از انسانیت نبرده است. ترامپ جنایتکار مورد اعتماد ما نیست و از سال 1397 تاکنون هم نبوده است.
    • IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      سازمان های بین المللی دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند. از نهاد های بین المللی می خواهیم دهان سگ هارشان را در آمریکا و کاخ سفید ببندند.
    • IR ۱۴:۵۸ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      هر کس به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت اعتماد کرد، ضربه خورد. هر کس به آمریکا اعتماد کرد، ضربه خورد. هر کس به اروپا اعتماد کرد، ضربه خورد.
    • IR ۱۴:۵۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      آمریکایی ها جنایتکار که بی‌شرمانه هر سال هزاران نفر انسان ها بی مظلوم، بی دفاع و بی گنان را قتل‌عام می‌کنند، چگونه از حقوق بشر سخن می‌گویند؟
    • IR ۱۵:۰۱ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      بلایی به سر آمریکایی‌ها خواهیم آورد که پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند سازمان ملل باید به این موارد رسیدگی کند؛ اگر سازمان ملل کاره‌ای نیست ما هم بلدیم چه کار کنیم، آمریکایی‌ها در نقاط وسیع جهان به ویژه در غرب آسیا، پایگاه دارند و آن موقع بلایی به سر آنها خواهد آمد که این پایگاه‌هایشان را جمع کرده و پا به فرار بگذارند.
    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      غرب ۲۰ سال از «جزیره آدم‌خوارها» خبر داشت ولی سکوت کرد!
    • IR ۱۵:۰۶ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      از سال 1332 تاکنون در هر جای کشورما جنایتی رخ می دهد که دست آمریکا جنایتکار در کار است.
    • IR ۱۵:۲۹ - ۱۴۰۴/۱۲/۲۵
      طرف متجاوز باید پاسخگوی جنگی که آغاز کرده باشد نیروهای تروریستی آمریکایی در قطر تهدیدی علیه مردم ایران است باید فوری و سریع قطر را ترک کنند چون به خاطر که ما انتقام خون شهدا را از آمریکایی ها می گیریم

