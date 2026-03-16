عراقچی: اسرائیل باید به خاطر جنایات جنگی خود مجازات شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی، وزیر امور خارجه کشورمان، در اظهاراتی تأکید کرد که اسرائیل به دلیل جنایت‌های خود علیه محیط زیست باید مورد مجازات قرار گیرد.

وی با اشاره به بمباران مخازن سوخت در تهران توسط اسرائیل، این اقدام را نقض حقوق بین‌الملل و مصداقی از جنایت علیه محیط زیست دانست.

عراقچی خاطرنشان کرد که این حملات نه تنها به زیرساخت‌های حیاتی آسیب می‌زند، بلکه شهروندان را با آسیب‌های بلندمدت به سلامت و رفاه خود مواجه می‌کند. وی افزود که آلودگی خاک و منابع آب زیرزمینی ناشی از این اقدامات می‌تواند پیامدهایی داشته باشد که نسل‌ها ادامه یابد.

وزیر امور خارجه در پایان تأکید کرد که اسرائیل باید به خاطر جنایات جنگی خود مجازات شود و جامعه جهانی باید در این زمینه اقداماتی جدی انجام دهد.