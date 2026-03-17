۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۹:۳۶

عراقچی خطاب به وزیر جنگ آمریکا: ورشکستگی اخلاقی خود را فریاد زدید

عراقچی خطاب به وزیر جنگ آمریکا: ورشکستگی اخلاقی خود را فریاد زدید

وزیر خارجه نوشت: هنگامی که وزیر جنگ آمریکا اعلام می‌کند «بدون رحم»، او ابراز قدرت نمی‌کند. او ورشکستگی اخلاقی خود و ناآگاهی‌اش در مورد قوانین جنگ را نشان می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی وزیر خارجه به سخنان وزیر جنگ آمریکا درباره ایران واکنش نشان داد و نوشت: «هنگامی که وزیر جنگ آمریکا اعلام می‌کند «بدون رحم»، او ابراز قدرت نمی‌کند. او ورشکستگی اخلاقی خود و ناآگاهی‌اش در مورد قوانین جنگ را نشان می دهد. ما به او توصیه می‌کنیم که کنوانسیون لاهه و اساسنامه دیوان بین‌المللی کیفری رم را مطالعه کند، مگر اینکه بخواهد به عنوان جنایتکار جنگی به نتانیاهو بپیوندد.»

هادی رضایی

