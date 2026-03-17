جزئیات اقدام حمایتی سازمان بورس و اوراق بهادار از بازار سرمایه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس و اوراق بهادار، این سازمان در اقدامی حمایتی، اعلام کرد حد اعتباری شرکتهای کارگزاری با هدف کمک به تسهیل انجام اقدامات حمایتی توسط نهادهای مالی و بانکها برای خرید واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت، صندوقهای سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی(طلا، نقره و ...) و اوراق بهادار بادرآمد ثابت افزایش یافت.
بر اساس این گزارش، قادر معصومی خانقاه مدیر نظارت بر بورسهای سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص دلایل این تصمیم حمایتی گفت: در ۲ هفته آخر سال با توجه به حجم انتشار باقیمانده اوراق دولتی مندرج در بودجه سال ۱۴۰۴ و سایر اوراق بهادار از این دست، حجم معاملات صندوقهای سرمایهگذاری در اوراق بهادار بادرآمد ثابت و همچنین حجم معاملات صندوقهای سرمایهگذاری در گواهی سپرده کالایی (طلا، نقر و ...)، حد اعتباری شرکتهای کارگزاری، بهخصوص شرکتهای کارگزاریهای بانکی افزایش یافت تا هم معاملات اوراق دولتی برای تامین نقدینگی دولت به راحتی انجام شود، هم معاملات اوراق بهادار بادرآمد ثابت شرکتی تسهیل شود و هم معاملات واحدهای سرمایهگذاری صندوقهای توسط مدیران و بازارگردانهای این صندوقها برای تکمیل اقدامات حمایتی در بهترین شرایط انجام شود.
