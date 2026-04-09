به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله محمد عبادی زاده اظهار کرد: خون پاک نفسالزکیهای که از رهبر شهید بر زمین ریخت، در کنار خون مطهر دانشآموزان، دو عامل اصلی در برانگیختگی و خیزش ملت ایران در این مقطع حساس بوده است.
نماینده ولیفقیه در هرمزگان با اشاره به اهمیت ثبت و تحلیل رویدادهای مهم، برخی وقایع را اسنادی روشن برای اثبات حقانیت یک امت دانست و تصریح کرد: حمله به مدرسه شجره طیبه بهعنوان یک سند مهم، نشاندهنده حقانیت جمهوری اسلامی ایران است و باید با نگاه دقیق و عمیق مورد توجه قرار گیرد.
وی در ادامه با تأکید بر ضرورت نمادسازی و تقویت نشانههای فرهنگی مرتبط با این رویداد، خاطرنشان کرد: در راستای ماندگارسازی این حماسه، برنامهریزی شده است به تعداد شهدای دانشآموز مدرسه میناب، یعنی ۱۵۶ مدرسه احداث شود و هر یک به نام یکی از این شهدا نامگذاری گردد.
آیتالله عبادیزاده این اقدام را گامی مؤثر در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و انتقال پیام این واقعه به نسلهای آینده دانست و بر لزوم همراهی دستگاههای اجرایی و فرهنگی برای تحقق این هدف تأکید کرد.
