به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای ایزوستیا در گزارشی نوشت: آمریکا و اسرائیل درباره چگونگی پایان دادن به جنگ علیه ایران اختلاف نظر دارند.

این رسانه روس افزود: واشنگتن آماده اعلام رسیدن به اهداف و کم کردن خواسته هایش از تهران برای رسیدن به آتش بس است.

ایزوستیا در عین حال، برنامه رژیم صهیونیستی را نیز سقوط جمهوری اسلامی ندانست و نوشت: اسرائیل اصرار دارد جنگ تا تضعیف کامل جمهوری اسلامی ادامه یابد.

این رسانه روس تصریح کرد: ایران در مقابل فشار نظامی آمریکا ایستاد و هنوز توانایی های دفاعی خود را حفظ کرده است. جمهوری اسلامی توانست مقامات آمریکایی و اسرائیلی را وادار به تجدیدنظر در انتظاراتشان کند.

ایزوستیا نوشت: نشانه هایی مبنی بر شکل گیری یک گفت‌وگوی احتمالی بین تهران و واشنگتن دیده می شود.

مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی انتظار سقوط جمهوری اسلامی در روزهای ابتدایی جنگ را داشتند و مقاومت جانانه رزمندگان در میدان و حضور مردم در صحنه، آنها را شوکه کرده است.