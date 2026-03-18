۲۷ اسفند ۱۴۰۴، ۱۴:۱۶

ایزوستیا: تهران توانست واشنگتن و تل‌آویو را وادار به عقب‌نشینی کند

یک رسانه روس نوشت جمهوری اسلامی توانسته است با دفاع مقتدرانه، آمریکا و رژیم صهیونیستی را وادار به تجدیدنظر در سیاست‌های جنگی در قبال ایران کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، تارنمای ایزوستیا در گزارشی نوشت: آمریکا و اسرائیل درباره چگونگی پایان دادن به جنگ علیه ایران اختلاف نظر دارند.

این رسانه روس افزود: واشنگتن آماده اعلام رسیدن به اهداف و کم کردن خواسته هایش از تهران برای رسیدن به آتش بس است.

ایزوستیا در عین حال، برنامه رژیم صهیونیستی را نیز سقوط جمهوری اسلامی ندانست و نوشت: اسرائیل اصرار دارد جنگ تا تضعیف کامل جمهوری اسلامی ادامه یابد.

این رسانه روس تصریح کرد: ایران در مقابل فشار نظامی آمریکا ایستاد و هنوز توانایی های دفاعی خود را حفظ کرده است. جمهوری اسلامی توانست مقامات آمریکایی و اسرائیلی را وادار به تجدیدنظر در انتظاراتشان کند.

ایزوستیا نوشت: نشانه هایی مبنی بر شکل گیری یک گفت‌وگوی احتمالی بین تهران و واشنگتن دیده می شود.

مقامات آمریکا و رژیم صهیونیستی انتظار سقوط جمهوری اسلامی در روزهای ابتدایی جنگ را داشتند و مقاومت جانانه رزمندگان در میدان و حضور مردم در صحنه، آنها را شوکه کرده است.

      مذاکره سر چی؟ دوباره جنگ کنن؟ کی خسارت رو بده کی تضمین بده همه اینا باید سفت و محکم باشه بند به بند. عوارض تنگه هرمز رو صرف ساخت سپر دفاعی برای ایران کنید

