به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، هیئت‌ هایی از روسیه و آژانس بین‌ المللی انرژی اتمی امروز جمعه در مسکو به ریاست «الکسی لیخاچف» مدیرعامل روس‌ اتم و «رافائل گروسی» مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی گرد هم آمدند.

بر اساس اعلام این رسانه، مدیرعامل روس‌ اتم، در این نشست گفت: تبدیل‌ شدن نیروگاه هسته‌ ای بوشهر به اهداف حملات نظامی، خودکشی است. مسکو هیچ نشانه ای دال بر توسعه سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران دریافت نکرده و هیچ مدرکی هم برای تأیید این ادعا وجود ندارد. ما همیشه آماده‌ ایم تا درمورد مسئله اورانیوم به تهران کمک کنیم.