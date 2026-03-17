  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۱:۵۱

دیدار برخط رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با مسئولان این سازمان

رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح به صورت برخط با مسئولان این سازمان در کل کشور دیدار و گفتگو کرده و از زحمات دادستان‌های نظامی تشکر کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در آخرین جلسه ارتباط برخط با همکاران اعلام کرد : بر خود لازم می‌دانم از حضور مستمر همکاران گرامی که بعضا علیرغم واقع شدن اماکن سازمان قضایی در نقاط قرمز نظامی با شیفت بندی و تنظیم لیست کشیک به صورت شبانه‌روزی به مراجعین و نیروهای مسلح خدمت رسانی می‌کنند تشکر ویژه کنم.

وی خاطر نشان کرد: با وجود آسیب دیدگی تعدادی از ساختمان‌های سازمان قضایی، همکاران با حضور جهادی خود به ارائه خدمات ادامه می‌دهند و بعضا حاضر نیستتد به خانه‌های خود مراجعه کنند.

وی همچنین از سرکشی شبانه دادستان‌های نظامی از پست‌های ایست و بازرسی و حضور در یگان‌های مختلف نظامی و انتظامی و اعلام خداقوت به نیروهای جان برکف نظامی و انتظامی و بسیجیان عزیز و رفع مشکلات احتمالی و ارائه خدمات قضایی که از اولین روز آغاز جنگ آمریکایی، صهیونی انجام می‌شود قدردانی کرد.

رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین از ارائه خدمات به مددجویان نظامی و اعطای مرخصی مناسبتی به ایشان و رفع دغدغه‌های خانواده‌های مددجویان تقدیر کرد.

حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان در پایان بر حضور مستمر قضات و کارکنان و خدمات رسانی ویژه آنها تا پانزده فروردین ماه ۱۴۰۵ و حتی تا هر زمانی که لازم باشد تاکید کرد.

کد خبر 6777477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها