دیدار برخط رییس سازمان قضایی نیروهای مسلح با مسئولان این سازمان

به گزارش خبرگزاری مهر ، حجت الاسلام والمسلمین احمدرضا پورخاقان رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور در آخرین جلسه ارتباط برخط با همکاران اعلام کرد : بر خود لازم میدانم از حضور مستمر همکاران گرامی که بعضا علیرغم واقع شدن اماکن سازمان قضایی در نقاط قرمز نظامی با شیفت بندی و تنظیم لیست کشیک به صورت شبانهروزی به مراجعین و نیروهای مسلح خدمت رسانی میکنند تشکر ویژه کنم.
وی خاطر نشان کرد: با وجود آسیب دیدگی تعدادی از ساختمانهای سازمان قضایی، همکاران با حضور جهادی خود به ارائه خدمات ادامه میدهند و بعضا حاضر نیستتد به خانههای خود مراجعه کنند.
وی همچنین از سرکشی شبانه دادستانهای نظامی از پستهای ایست و بازرسی و حضور در یگانهای مختلف نظامی و انتظامی و اعلام خداقوت به نیروهای جان برکف نظامی و انتظامی و بسیجیان عزیز و رفع مشکلات احتمالی و ارائه خدمات قضایی که از اولین روز آغاز جنگ آمریکایی، صهیونی انجام میشود قدردانی کرد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح همچنین از ارائه خدمات به مددجویان نظامی و اعطای مرخصی مناسبتی به ایشان و رفع دغدغههای خانوادههای مددجویان تقدیر کرد.
حجت الاسلام والمسلمین پورخاقان در پایان بر حضور مستمر قضات و کارکنان و خدمات رسانی ویژه آنها تا پانزده فروردین ماه ۱۴۰۵ و حتی تا هر زمانی که لازم باشد تاکید کرد.
