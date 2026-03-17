  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۶ اسفند ۱۴۰۴، ۲۲:۱۶

تداوم تلاطم دریا تا پایان چهارشنبه و افزایش دما در راه است

تداوم تلاطم دریا تا پایان چهارشنبه و افزایش دما در راه است

بندرعباس - کارشناس هواشناسی هرمزگان با اشاره به وزش بادهای شدید شمال‌غربی و جنوب‌غربی نسبت به مواج ماندن دریا تا اواخر وقت فردا هشدار داد و از افزایش تدریجی دمای استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجتبی حمزه‌نژاد کارشناس اداره‌کل هواشناسی استان هرمزگان در تشریح آخرین وضعیت جوی و دریایی منطقه، اظهار داشت: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی نشان‌دهنده تداوم ناپایداری‌های دریایی در سطح آب‌های استان تا پایان وقت فردا چهارشنبه است.

وی با بیان اینکه وزش بادهای نسبتاً شدید شمال‌غربی تا جنوب‌غربی موجب مواج و متلاطن شدن دریا خواهد شد، افزود: توصیه اکید می‌شود که شناورهای سبک، صیادی و قایق‌های تفریحی از هرگونه تردد دریایی در این مدت جداً خودداری کنند و تمهیدات لازم در بنادر استان برای مقابله با تلاطم دریا اتخاذ شود.

کارشناس هواشناسی هرمزگان در خصوص زمان بهبود شرایط جوی خاطرنشان کرد: از صبح روز پنجشنبه شرایط دریا برای ترددهای دریایی با احتیاط شناورهای سبک مساعد خواهد شد. همچنین از نظر وضعیت آسمان، پدیده غالب گذر ابر در سطح استان خواهد بود اما انتظار بارش خاصی در سطح منطقه نداریم.

حمزه‌نژاد در پایان به تغییرات دمایی اشاره کرد و گفت: از نظر دمایی انتظار می‌رود بین یک تا دو درجه بر میزان دمای بیشینه در سطح استان افزوده شود و روند افزایشی دما را در روزهای آتی پیش‌رو داشته باشیم.

کد خبر 6777481

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها